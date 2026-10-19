Paro de colectivos en el AMBA: las 104 líneas que podrían dejar de circular de noche
Las empresas de transporte advirtieron que podrían comenzar a restringir las frecuencias desde las 22 a partir de este lunes 19 de octubre. ¿Qué reclaman?
El servicio nocturno de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está en riesgo por un conflicto financiero entre las empresas de transporte y el Estado. Las cámaras empresarias advirtieron que podrían reducir progresivamente las frecuencias o incluso suspender algunos servicios desde las 22 a partir de este lunes 19 de octubre.
La medida alcanzaría a 104 líneas de jurisdicción nacional y podría afectar a miles de pasajeros que utilizan el transporte público para regresar a sus hogares o trasladarse durante la noche. En un comunicado conjunto, las cuatro entidades empresarias del sector —CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— alertaron sobre la gravedad de la situación económica que atraviesan las compañías. "La gravedad del escenario pone en riesgo la continuidad y regularidad de la prestación", señalaron.
Además, advirtieron que, si no reciben respuestas urgentes, deberán "restringir progresivamente la prestación de los servicios, administrando los recursos disponibles para evitar una paralización total del sistema". Las cámaras también reconocieron las consecuencias que una reducción de las frecuencias tendría para los usuarios y reclamaron una solución inmediata mediante el diálogo con las autoridades.
¿Por qué las empresas de colectivos amenazan con reducir los servicios?
Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre el valor del boleto y los costos reales que afrontan las empresas para mantener sus operaciones. Según las entidades, el boleto mínimo de las líneas nacionales permanece en $742,81 desde mayo, mientras que la tarifa necesaria para cubrir los costos sin subsidios debería ubicarse en $2.494,13. La diferencia es de $1.751,32 por viaje, equivalente a un desfase del 70,2% respecto del valor que consideran necesario.
Las compañías también denunciaron un desajuste de aproximadamente $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre. Según su planteo, los cálculos oficiales habrían sobreestimado la recaudación esperada.
Por ese motivo, reclaman una revisión de los costos reconocidos para la compra de unidades, la adquisición de insumos y el funcionamiento cotidiano del sistema. Hasta que se alcance una respuesta, las empresas no descartan aplicar restricciones de manera escalonada, con el objetivo de administrar los recursos disponibles y evitar una interrupción total del servicio.
¿Cuáles son las 104 líneas de colectivos que podrían verse afectadas?
Las líneas de jurisdicción nacional que podrían sufrir recortes en sus frecuencias nocturnas son las siguientes: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
La advertencia empresaria no implica que todas las líneas vayan a suspender sus servicios al mismo tiempo. Los recortes podrían implementarse de manera progresiva, según la disponibilidad de recursos de cada compañía y la evolución de las negociaciones. Por ahora, los pasajeros deberán estar atentos a las novedades sobre las frecuencias nocturnas, especialmente si dependen de estos recorridos para regresar a sus casas.
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