Paro de colectivos en el AMBA: las 104 líneas que podrían dejar de circular de noche

Por ese motivo, reclaman una revisión de los costos reconocidos para la compra de unidades, la adquisición de insumos y el funcionamiento cotidiano del sistema. Hasta que se alcance una respuesta, las empresas no descartan aplicar restricciones de manera escalonada, con el objetivo de administrar los recursos disponibles y evitar una interrupción total del servicio.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas

¿Cuáles son las 104 líneas de colectivos que podrían verse afectadas?

Las líneas de jurisdicción nacional que podrían sufrir recortes en sus frecuencias nocturnas son las siguientes: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

La advertencia empresaria no implica que todas las líneas vayan a suspender sus servicios al mismo tiempo. Los recortes podrían implementarse de manera progresiva, según la disponibilidad de recursos de cada compañía y la evolución de las negociaciones. Por ahora, los pasajeros deberán estar atentos a las novedades sobre las frecuencias nocturnas, especialmente si dependen de estos recorridos para regresar a sus casas.