Paro de subtes: el Gobierno activa el Decreto 230/26 con la Resolución 1201/SECTE/26 para el servicio esencial
Ante la paralización total del transporte, la Ciudad intimó a los gremios a garantizar el 50% del servicio durante el paro de subtes mediante una resolución.
El Gobierno porteño intervino en el conflicto sindical y dictó una medida de carácter urgente por el paro de subtes que afecta a miles de usuarios. A través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, las autoridades exigieron que se garantice de manera inmediata la prestación de los servicios mínimos.
Qué exige la Resolución 1201/SECTE/26 ante el paro de subtes
Ante la paralización total de la red de transporte y el Premetro, la Secretaría de Trabajo y Empleo dictó la Resolución 1201/SECTE/26. Esta normativa intima a las partes a asegurar una cobertura operativa mínima del 50% en cada una de las líneas afectadas.
Esta exigencia formal se apoya legalmente en el Decreto N.º 230/26, normativa dictada en junio pasado que declaró al subterráneo como un servicio de carácter esencial para la movilidad de los ciudadanos, limitando el alcance de las medidas de fuerza totales.
La postura de la Ciudad para recuperar la continuidad del servicio
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires remarcó que el objetivo de esta intimación es exigir el estricto cumplimiento de la normativa vigente. La administración porteña subrayó que su prioridad absoluta es la protección de los usuarios que quedaron varados.
En este marco de crisis, la resolución requiere formalmente a la empresa concesionaria y a las autoridades sindicales que adopten e informen de manera inmediata todas las medidas logísticas necesarias para acatar el mandato y restablecer la normalidad en las estaciones.
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