Paro de transporte hoy: cómo trasladarse durante la jornada de protesta en Buenos Aires

paro de transporte filas colectivos

Cómo viajar en medio del paro

En medio de la medida de fuerza miles de trabajadores se encontraron este miércoles con serias dificultades para poder movilizarse.

A pesar de ello, en la Ciudad de Buenos Aires, siguen existiendo algunas alternativas:

Colectivos : la UTA no se plegó a la medida de fuerza.

: la UTA no se plegó a la medida de fuerza. Apps de movilidad : a diferencia de los taxis que no se sumaron, los conductores de estas aplicaciones no están agrupados en ninguna asociación y trabajan de manera independiente.

: a diferencia de los taxis que no se sumaron, los conductores de estas aplicaciones no están agrupados en ninguna asociación y trabajan de manera independiente. Bicicleta : para trayectos de media y corta distancia la bicicleta es siempre una buena opción así como también la caminata. En CABA están disponibles las bicicletas del sistema EcoBici.

: para trayectos de media y corta distancia la bicicleta es siempre una buena opción así como también la caminata. En CABA están disponibles las bicicletas del sistema EcoBici. Auto propio: muchos elegirán utilizar su vehículo propio por lo que se espera que las calles estén más cargadas que de costumbre.

El impacto del paro

El paro lanzado por la Mesa Nacional del Transporte se cumple con alto acatamiento. A la medida de fuerza se sumaron también movimientos sociales como la UTEP, que anticipó cortes de calles y ollas populares a lo largo de todo el país.

También se sumaron al paro estatales, docentes y universitarios.

La UTEP, por su parte, anunció que realizará 500 cortes de calles con asambleas y ollas populares en todo el país en un abierto desafío al protocolo antipiquetes que aplica la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para impedir la protesta social. En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de esta plan de la UTEP será una olla popular que se instalará en la Plaza Constitución y a la que se espera asistirán al menos 5 mil personas

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar: "vamos a garantizar que no haya ninguna unidad productiva que quiera trabajar y no pueda hacerlo por un bloqueo”.