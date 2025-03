Gran Hermano: Santiago del Moro reveló quién reemplaza a Furia

"No es nada malo. La verdad que tenía muchas intensiones de entrar y jugar. Tengo una manera de jugar muy agresiva y la casa no está en este nivel. Paso muchas horas aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes, necesito que ustedes disfruten", explicó Juliana al despedirse de la casa.

Ahora, y como se especulaba en las redes sociales, la exparticipante deberá ser reemplazada. Y el animador de Telefe se encargó de hacer varias aclaraciones al respecto.

En primer lugar, será otro Golden Ticket y Del Moro confirmó que este jueves será el momento en que la casa reciba otro ingreso y sume a un nuevo jugador. "Gran Hermano va a invitar a un jugador para que ingrese a la casa más famosa en circustancias que ya las van a conocer", reveló.

Mañana un jugador ENTRA A LA CASA

"Así como ya eligieron ustedes, y como pasó el años pasado, en esta oportunidad quien entra a la casa, lo va a elegir el 'Big'", indicó el animador en el cierre de la gala de nominación.

De esta manera, el conductor anticipó quién será el reemplazo de Furia: se trata de un exparticipante pero que, en este caso, será elegido por la producción. Este jueves se develará al nuevo "Golden Ticket".