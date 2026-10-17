Parque Avellaneda: detuvieron a un ladrón con 11 antecedentes que robaba con una réplica de ametralladora
Un hombre de 38 años con dos condenas vigentes asaltó a un vecino y luego intentó robar a un oficial de la PSA. La Policía lo detuvo en una vivienda.
Un hombre de 38 años, con 11 antecedentes penales, dos condenas vigentes y un procesamiento con prisión preventiva, quedó detenido en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Lo acusan de asaltar a un vecino con una réplica de ametralladora y de intentar concretar un segundo robo.
El sospechoso amenazó a un hombre que estacionaba su auto en Garzón al 3800. Le robó un celular y un reloj pulsera. Después intentó sustraerle sus pertenencias a otra persona, que se identificó como oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y logró ponerlo en fuga.
Un vecino alertó al 911 que el delincuente había ingresado a una vivienda ubicada en Laguna al 9000 durante su huida. Efectivos de la Comisaría Vecinal 9C acudieron al lugar, ingresaron al inmueble, encontraron al sospechoso en el comedor y lo detuvieron.
Durante el procedimiento, los policías recuperaron el celular robado y secuestraron la réplica de ametralladora utilizada en los hechos.
El detenido registraba antecedentes desde 2018 por robos, tentativas de robo, hurtos, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Además, tenía dos condenas vigentes dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva vigente desde 2023.
Nuevos detalles de la detención dal padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo presa en Brasil por racismo
El empresario del transporte Mariano Páez, conocido además por ser el padre de la abogada Agostina Páez -conocida por haber estado presa en Brasil tras ser acusada de racismo-, fue detenido este viernes en la provincia de Santiago del Estero. La aprehensión se ejecutó en el marco de una investigación judicial que lo señala como presunto responsable del hurto en un comercio situado en Las Termas de Río Hondo.
Si bien las autoridades no precisaron el rubro del comercio afectado ni los objetos sustraídos, se confirmó que Páez quedó alojado en una comisaría de la capital santiagueña a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió el 10 de octubre en un local de la empresa Lo Bruno, dedicado a la venta de materiales para la construcción. La denuncia indica que Páez habría ingresado al comercio junto a su pareja. Mientras esperaban en el sector de caja, una empleada dejó dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos. El hombre, de 58 años, habría aprovechado una distracción de la cajera para tomar un fajo con alrededor de $1.500.000 y entregárselo a su pareja. Luego, ambos se retiraron del local.
Tras un llamado a la Policía, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad y habrían identificado a Páez. El representante de la empresa realizó la denuncia y el personal del Departamento Robo y Hurto de Las Termas inició las medidas correspondientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario