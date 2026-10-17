Parque Avellaneda: detuvieron a un ladrón con 11 antecedentes que robaba con una réplica de ametralladora

Nuevos detalles de la detención dal padre de Agostina Páez, la abogada que estuvo presa en Brasil por racismo

El empresario del transporte Mariano Páez, conocido además por ser el padre de la abogada Agostina Páez -conocida por haber estado presa en Brasil tras ser acusada de racismo-, fue detenido este viernes en la provincia de Santiago del Estero. La aprehensión se ejecutó en el marco de una investigación judicial que lo señala como presunto responsable del hurto en un comercio situado en Las Termas de Río Hondo.

Si bien las autoridades no precisaron el rubro del comercio afectado ni los objetos sustraídos, se confirmó que Páez quedó alojado en una comisaría de la capital santiagueña a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió el 10 de octubre en un local de la empresa Lo Bruno, dedicado a la venta de materiales para la construcción. La denuncia indica que Páez habría ingresado al comercio junto a su pareja. Mientras esperaban en el sector de caja, una empleada dejó dinero en efectivo junto a la ventanilla de pagos. El hombre, de 58 años, habría aprovechado una distracción de la cajera para tomar un fajo con alrededor de $1.500.000 y entregárselo a su pareja. Luego, ambos se retiraron del local.

Tras un llamado a la Policía, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad y habrían identificado a Páez. El representante de la empresa realizó la denuncia y el personal del Departamento Robo y Hurto de Las Termas inició las medidas correspondientes.