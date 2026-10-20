Peligro al volante: un camionero manejó desde Corrientes hasta Buenos Aires con 2,65 g/l de alcohol en sangre
El conductor, de 40 años, fue detectado durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No pudo continuar su viaje y podría recibir una multa superior a los 2 millones de pesos.
Un camionero de 40 años que viajaba desde Corrientes hacia Buenos Aires terminó demorado luego de que un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la Autopista Panamericana registrara 2,65 gramos de alcohol por litro de sangre. Al ser sometido al test, el conductor anticipó el resultado con una frase contundente: “No va a dar cero”.
La prueba confirmó que circulaba con un elevado nivel de alcohol en sangre. Ante esta situación, los agentes le impidieron continuar al volante y quedó expuesto a una multa superior a los 2 millones de pesos y a una suspensión de su licencia de conducir de hasta 18 meses.
La normativa vigente establece tolerancia cero de alcohol para conductores de transporte de cargas y de pasajeros. La restricción busca reducir los riesgos asociados a la conducción profesional bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
El caso se produjo en el marco de un operativo de fiscalización del transporte pesado realizado por la ANSV sobre la Panamericana, donde fueron inspeccionados 780 conductores de camiones y otros vehículos de gran porte.
Como resultado de los controles, 94 conductores profesionales recibieron sanciones por diferentes incumplimientos de las normas de tránsito. Entre las infracciones detectadas se encontraron vehículos que circulaban con patentes adulteradas, conductores que no respetaban el carril correspondiente, personas que utilizaban el teléfono celular mientras manejaban y otras que no llevaban colocado el cinturón de seguridad.
La ANSV mantiene controles de alcoholemia y documentación en rutas y autopistas del país para detectar infracciones y retirar de circulación a quienes no cumplen con las condiciones requeridas para conducir.
El último domingo se conoció otro caso. Un conductor de 55 años, proveniente de Colonia Popular, fue interceptado durante la madrugada en la Ruta Nacional 16, en Chaco, después de que agentes advirtieran que su camioneta Toyota Hilux avanzaba en zigzag. El procedimiento ocurrió cerca de las 3 de la mañana, a la altura del kilómetro 17, en el carril descendente de la traza. El test de alcoholemia arrojó 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que superó ampliamente el límite permitido.
En otro operativo reciente, la ANSV detectó en el peaje de Pilar a un joven de 22 años con 0,39 g/l, pese a que realizaba tareas comunitarias por una infracción similar cometida el año anterior.
Al ser consultado por los inspectores, explicó que había participado de una reunión familiar, donde comió una ensalada con vinagre y probó una copa de vino que le ofreció el abuelo de su novia, quien viajaba con él.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)retuvo su licencia de conducir. Además, enfrenta una multa de hasta $2.215.000 y una posible inhabilitación para conducir de entre tres y 18 meses.
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