Peligro al volante: un camionero manejó desde Corrientes hasta Buenos Aires con 2,65 g/l de alcohol en sangre

La ANSV mantiene controles de alcoholemia y documentación en rutas y autopistas del país para detectar infracciones y retirar de circulación a quienes no cumplen con las condiciones requeridas para conducir.

El último domingo se conoció otro caso. Un conductor de 55 años, proveniente de Colonia Popular, fue interceptado durante la madrugada en la Ruta Nacional 16, en Chaco, después de que agentes advirtieran que su camioneta Toyota Hilux avanzaba en zigzag. El procedimiento ocurrió cerca de las 3 de la mañana, a la altura del kilómetro 17, en el carril descendente de la traza. El test de alcoholemia arrojó 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que superó ampliamente el límite permitido.

En otro operativo reciente, la ANSV detectó en el peaje de Pilar a un joven de 22 años con 0,39 g/l, pese a que realizaba tareas comunitarias por una infracción similar cometida el año anterior.

Al ser consultado por los inspectores, explicó que había participado de una reunión familiar, donde comió una ensalada con vinagre y probó una copa de vino que le ofreció el abuelo de su novia, quien viajaba con él.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)retuvo su licencia de conducir. Además, enfrenta una multa de hasta $2.215.000 y una posible inhabilitación para conducir de entre tres y 18 meses.