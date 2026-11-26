Los rescatistas, a bordo de una embarcación, lograron poner al ciervo a salvo y lo trasladaron a la costa, donde fue recibido por personal de Guardavidas, Guardia Urbana y miembros de la policía local. Posteriormente, el ciervo fue entregado a la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes para su traslado al Centro de Conservación Aguará, situado en Paso de la Patria, un área que ha sido gravemente afectada por el avance del agua, cubriendo playas y zonas urbanas.