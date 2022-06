El enorme gesto de Lionel Messi que promete cambiarle la vida a un abogado ciego

"Este equipo va a ayudarme en mi tarea de digitalización de textos para personas con dificultades en la visión y, sobre todo, me va a brindar mucha independencia en mi vida", afirmó hoy Cristián al recibir el dispositivo de lectura MyEye, Pro donado por la Fundación Messi. "No esperaba recibir algo así porque uno siente que hay tanta gente en situaciones difíciles que parecía imposible, pero me tocó y quiero usarlo de la mejor manera ayudando con mi trabajo", señaló.