Qué es y cómo actúa la ameba "comecerebros" que mató a un nene en Catamarca

Cómo actúa la ameba comecerebros que al borde de la muerte a un nadador

Luego de que se conociera la noticia, se generó miedo y preocupación entre las personas que suelen ir a las termas, así como la necesidad de conocer cómo actúa el parásito para evitar tomar contacto con él y poner en riesgo la salud. Desde los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que la ameba comecerebros ingresa por la nariz y a través del nervio olfativo. De ahí llega al cerebro donde produce una meningoencefalitis amebiana primaria (PAM, por sus siglas en inglés), una infección que provoca la destrucción de los tejidos cerebrales, desencadena una inflamación en el cerebro y posteriormente la muerte.