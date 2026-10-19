Quién era Aldana Novik Rojas, la peluquera de 38 años asesinada en Valeria del Mar

“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, expresó ante quienes integraban el grupo de Facebook. “Es muy triste porque no pensé nunca en mi vida pasar por esto. Yo siempre fui la que estuve del otro lado, ayudando, dando una mano en lo que podía a todo el mundo”, recordó.

La detención de su pareja y el avance de la investigación

Por el crimen fue detenido Cristian Navarro, pareja de la víctima y de oficio carnicero. Según la información difundida sobre la causa, el hombre habría confesado el asesinato durante una llamada telefónica con su madre y después se habría comunicado con un amigo, a quien le envió su ubicación.

Ese dato permitió a la Policía localizarlo en Valeria del Mar. Navarro presentaba heridas cortantes y fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde quedó internado bajo custodia policial. La causa quedó a cargo de la fiscalía de Pinamar y fue caratulada como homicidio en contexto de violencia de género.