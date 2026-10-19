Quién era Aldana Novik Rojas, la peluquera de 38 años asesinada en Valeria del Mar
Era madre de dos hijos y se había instalado en la Costa Atlántica en busca de una nueva oportunidad. Dos meses antes del femicidio, había publicado un pedido de ayuda.
Aldana Novik Rojas tenía 38 años, era peluquera y madre de dos hijos. Su asesinato en Valeria del Mar conmocionó a la comunidad y puso el foco en la situación personal y económica que atravesaba desde que se había mudado a la Costa Atlántica.
En sus redes sociales, se presentaba como una profesional especializada en cambios de look completos. Ofrecía cortes, coloración, peinados, alisados, permanentes y tratamientos capilares, con una propuesta centrada en la atención personalizada.
La mujer se había instalado en la localidad en junio, pero no había conseguido estabilizar su situación laboral. Con dos décadas de experiencia como peluquera, buscaba una oportunidad que le permitiera cubrir los gastos de vivienda y mantener a sus hijos, de 18 y 12 años.
El pedido de ayuda que Aldana había publicado en redes sociales
Dos meses antes del crimen, había publicado un video en un grupo de Facebook dedicado a la búsqueda de empleo en Pinamar, donde relató las dificultades que enfrentaba y pidió colaboración para sostener a su familia.
En su mensaje, explicó que atravesaba problemas económicos y que necesitaba conseguir trabajo para salir adelante. La publicación reflejaba las dificultades que había encontrado después de instalarse en la zona.
“La realidad es que estoy desesperada, gente. Por eso hoy hago el video este”, expresó ante quienes integraban el grupo de Facebook. “Es muy triste porque no pensé nunca en mi vida pasar por esto. Yo siempre fui la que estuve del otro lado, ayudando, dando una mano en lo que podía a todo el mundo”, recordó.
La detención de su pareja y el avance de la investigación
Por el crimen fue detenido Cristian Navarro, pareja de la víctima y de oficio carnicero. Según la información difundida sobre la causa, el hombre habría confesado el asesinato durante una llamada telefónica con su madre y después se habría comunicado con un amigo, a quien le envió su ubicación.
Ese dato permitió a la Policía localizarlo en Valeria del Mar. Navarro presentaba heridas cortantes y fue trasladado al Hospital de Pinamar, donde quedó internado bajo custodia policial. La causa quedó a cargo de la fiscalía de Pinamar y fue caratulada como homicidio en contexto de violencia de género.
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