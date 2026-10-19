Quién es el único acusado por el femicidio de Camila Iglesias en Cruz del Eje
Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, fue detenido cerca de Malagueño tras permanecer prófugo luego del crimen.
Pablo Ezequiel Gómez, de 37 años, fue detenido durante la madrugada de este lunes tras permanecer prófugo durante varios días. Era buscado por ser el principal sospechoso del femicidio de Camila Iglesias, de 24, ocurrido la semana pasada en la localidad de Cruz del Eje, Córdoba.
El presunto femicida fue atrapado en una vivienda en Malagueño tras pasar el fin de semana a pocos kilómetros, en Villa Carlos Paz.
Con el sospechoso detenido, se revelaron detalles de su perfil. Según informaron medios locales, Gómez trabajaba como taxista y convivía desde hacía aproximadamente un año con Camila en una vivienda del barrio Los Altos de Cruz del Eje, donde la joven fue encontrada asesinada dentro de una heladera y cubierta con cal.
Durante los meses que estuvieron juntos, el vínculo habría estado atravesado por episodios de violencia, celos y conductas de control. Así lo señalaron la hermana de Camila y algunas de sus amigas ante los investigadores.
La historia judicial de Gómez también incluye una denuncia previa por violencia de género. En 2022, una expareja, con quien tiene una hija, lo llevó ante la Justicia por hechos de esa naturaleza y el hombre recibió una condena. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre la pena impuesta ni sobre el tiempo que habría permanecido detenido.
Su nombre volvió a quedar bajo investigación tras el hallazgo del cuerpo de Camila, el jueves 15 de octubre. Desde entonces, Gómez permaneció prófugo durante varios días, hasta que fue localizado durante la madrugada del lunes en Villa San Nicolás, en la zona de Malagueño. Ahora está imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
Cómo fue la detención del principal acusado
La búsqueda de Gómez estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales, bajo la dirección de la fiscal Sabrina Ardiles. El sospechoso fue encontrado en una vivienda de Villa San Nicolás, una localidad ubicada cerca de Malagueño y Villa Carlos Paz.
Según la información difundida por ElDoce.tv a partir de fuentes vinculadas con la causa, el acusado se había refugiado en la casa de una amiga de su madre. La propiedad ya había sido allanada durante la noche del sábado, pero en ese momento no estaba allí. Los investigadores establecieron que había permanecido en Villa Carlos Paz y que, durante la noche del domingo, llegó caminando hasta ese domicilio.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que Gómez no opuso resistencia al arresto. Tras el procedimiento, quedó a disposición de la fiscalía de instrucción.
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