Quién es el único acusado por el femicidio de Camila Iglesias en Cruz del Eje

Su nombre volvió a quedar bajo investigación tras el hallazgo del cuerpo de Camila, el jueves 15 de octubre. Desde entonces, Gómez permaneció prófugo durante varios días, hasta que fue localizado durante la madrugada del lunes en Villa San Nicolás, en la zona de Malagueño. Ahora está imputado por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

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La búsqueda de Gómez estuvo a cargo de efectivos de la Brigada de Investigaciones de Cruz del Eje, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales, bajo la dirección de la fiscal Sabrina Ardiles. El sospechoso fue encontrado en una vivienda de Villa San Nicolás, una localidad ubicada cerca de Malagueño y Villa Carlos Paz.

Según la información difundida por ElDoce.tv a partir de fuentes vinculadas con la causa, el acusado se había refugiado en la casa de una amiga de su madre. La propiedad ya había sido allanada durante la noche del sábado, pero en ese momento no estaba allí. Los investigadores establecieron que había permanecido en Villa Carlos Paz y que, durante la noche del domingo, llegó caminando hasta ese domicilio.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que Gómez no opuso resistencia al arresto. Tras el procedimiento, quedó a disposición de la fiscalía de instrucción.