Quién es Héctor Laca, el dueño del único Ferrari Purosangue que hay en Argentina

El empresario admitió que siempre tuvo “otra mentalidad” respecto a su situación económica y su futuro: “Desde que tengo uso de razón, quise ser millonario”.

“Me acuerdo de estar en el campo, mirando al horizonte, pensando: ‘Yo no voy a quedarme acá. Yo tengo que salir’, recordó y analizó: “Yo veía cómo mi vieja luchaba para que alcanzara, cómo mis hermanos se conformaban con lo que había. Yo no quería vivir así”.

En su adolescencia decidió comenzar una nueva vida en Villa Elisa. Ya de grande, fue empleado de varias empresas y lo contrataron para trabajar en la represa de Salto Grande, donde cobraba en dólares. Allí se dio cuenta que, si bien ganaba un buen sueldo, se “aburría” de ser empleado: “Quería emprender, pero no sabía en qué”.

“No terminé el secundario, pero tonto no soy. Me fui preparando. Salté de empresa en empresa, observando, anotando mentalmente qué funcionaba y qué no. Aprendí de los errores ajenos para no cometerlos en mi propio negocio”, manifestó.

De una vida humilde en Entre Ríos a una empresa propia en Córdoba

A los 45 años se mudó a la capital de Córdoba, ya casado y con hijos. Llegó con tan solo 2.500 dólares y su ambición intacta.

Así fue como montó una empresa de fertilizantes, con la idea fija de modernizar la industria de la agricultura con productos innovadores. Durante los primeros años trabajó unas 18 horas al día realizando las tareas de gerencia hasta pegado de etiquetas y manejo de camiones, hasta que las ventas crecieron y pudo contratar empleados.

Hoy su empresa Facyt, instalada en la localidad cordobesa de Laguna Larga ya no revende fertilizantes, sino que fabrica los propios, exporta sus productos a Uruguay, Paraguay y Bolivia, tiene más de 200 trabajadores y 85 camionetas.

“Nunca dudé de que lo iba a lograr. No sabía cómo, pero sabía que iba a ser millonario”, admite ahora Héctor Laca.

Su vida ahora, a los 72 años, no solo se compone de su familia y el trabajo en la empresa, sino que también aprovecha el tiempo libro para dedicarse a sus pasiones: los autos y la música, en particular, el folclore. En este sentido, tras haber estudiado en un conservatorio entrerriano, sabe leer partituras, ya lleva más de 80 canciones registradas y disfruta de subirse a los escenarios en fiestas locales.

La primera Ferrari Purosangue de Argentina

Su pasión por los autos comenzó a los 22 años cuando un conocido lo hizo subir a una Mercedes descapotable: “Me llevó a dar una vuelta. Ahí me dije: ‘Algún día voy a tener una de estas’. Y así fue como compré una Mercedes McLaren”.

Cuando empezó a seguir la Fórmula 1, se fanatizó con Ferrari y finalmente pudo tener una propia.

Fue durante sus vacaciones en Miami en 2024 cuando se encontró con una Ferrari Purosangue, el primer modelo de cuatro puertas y silueta SUV. Este Sport Utility Vehicle cuenta con un motor V12 de 6.5 litros y 725 CV, con una caja de 8 velocidades y aceleración de 0 a 100 km/h en 3.2 segundos.

La Ferrari llegó a Córdoba el 20 de diciembre de 2024 gracias la gestión de Málek Fara, médico y piloto de carreras, especialista en negocios con Ferrari en Argentina.

El empresario ahora admite que incluso la pagó más cara porque “tenía que ser roja”. “Si la quería roja, sí o sí tenía que llevar fibra de carbono en los guardabarros. Eso hacía que el precio fuera más caro, pero no me importó”, admitió.

Respecto al proceso de adquisición, detalló: “Comprar una Ferrari no es como comprar cualquier otro auto. No hay un concesionario con stock esperando al cliente. Cada Ferrari se fabrica a medida, con cada detalle elegido por el comprador. Y yo quise que la mía fuera única. Vos elegís todo. Color, tapizados, terminaciones, hasta los materiales de los guardabarros”.

Tras agregarle algunos detalles, hoy la tiene guardada en su garage: . “La uso para ir a la fábrica, para hacer mandados o ir a tomar un café con mi mujer”, se sinceró.