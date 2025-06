Fijaron fecha para el juicio político a Julieta Makintach: cuándo será

El juicio político contra la jueza Julieta Makintach, investigada por protagonizar el documental “Justicia Divina”, basado en el debate por la muerte de Diego Maradona, comenzará el próximo martes 24 de junio en La Plata.

El procedimiento iniciará a las 11 en el Salón Dorado del Honorable Senado de la provincia de Buenos Aires, donde cinco jueces titulares y tres suplentes de diferentes departamentos judiciales definirán si Makintach puede continuar siendo jueza.

Los jueces definirán si Makintach incurrió en alguna irregularidad durante el juicio por la muerte de Maradona, el cual fue declarado nulo luego de que se conocieran las imágenes de un documental de la BBC que había logrado grabar dentro de la sala de audiencias, cuando no estaba permitido. Por el contrario, no definirán si se trató o no de un delito.

documental justicia divina Julieta Makintach

El jurado estará conformado por cinco conjueces: Álvaro García Orsi (La Plata), Pablo Agustín Grillo Ciocchini (La Plata), Fabián Ramón González (Morón), María Victoria Lorences (Lomas de Zamora) y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora).

Por su parte, los tres suplentes serán: Alberto Biglieri (Lomas de Zamora), Lisandro Benito (Junín) y Guillermo Andrés Marcos (Bahía Blanca).

Julieta Makintach

El jurado podrá ordenar el apartamiento preventivo de Makintach, suspenderla en el ejercicio de su cargo o destituirla cuando se declare su responsabilidad por delitos o por falsas previstas por la ley.

El juicio político se convocó luego de que el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, realizara una presentación formal ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados denunciando irregularidades en el debate por la muerte del Diez.

La magistrada sumó seis pedidos de juicio político que fueron presentados por el abogado Fernando Burlando, en representación de Dalma y Gianinna Maradona; el excustodio de Maradona Julio César Coria, quien estuvo detenido por falso testimonio; la banca bonaerense de La Libertad Avanza (LLA); el titular de la ONG Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Miguez; y el Colegio de Abogados de San Isidro.