Quisieron abandonar a un perro en una veterinaria y agredieron a machetazos a dos empleados

Según el relato de los trabajadores de la veterinaria, esa no era la primera vez que la pareja llevaba a un animal en deteriorado estado de salud.

Sin embargo, la situación se complicó cuando los empleados de la veterinaria les dijeron que no podían recibir al animal en ese estado y les explicaron las condiciones que se requerían para dejarlo.

Maximiliano Storani, dueño de la veterinaria, contó que la mujer habló con una de las empleadas quien le explicó que no podían recibir al perro porque ya había muchos animales enfermos en el local, que podía contagiarse y que el lugar no estaba preparado. “’Le respondió ‘no importa, lo vamos a dejar en la calle’”, recordó.

Ante esto, la mujer comenzó a enfrentarse a los empleados mientras que el hombre se dirigió hacia su moto, sacó un machete del baúl y comenzó a agredir a los trabajadores de la veterinaria, que resultaron heridos con marcas en el rostro.

tucuman veterinaria

“Vi que la estaban tratando mal, entonces me acerqué y les dije que eso no se hacía, que no podían dejar a un animal en la calle. Era un cachorro, tenía 45 días, estaba mal y muy flaquito. Lo dejaron tirado. Les dije que no hicieran eso, pero no entraban en razón. Yo sabía que lo iba a dejar, pero iba a ser peor si se lo llevaba”, agregó.

Fue entonces cuando sucedió la primera agresión: “En un momento el hombre abrió el baúl de la moto y sacó el machete. Me fui para atrás y le dije ‘ya está, está todo bien’. Entramos a la veterinaria con el cachorrito y pensamos que ya había terminado todo”.

El dueño del lugar detalló que, luego de la agresión, la pareja se retiró, pero regresó al poco tiempo e intentó romper el vidrio de la puerta del lugar con un cascote. “Ella -la empleada- salió a apaciguar a la mujer, pero recibió golpes. Traté de separarlas y ahí apareció el hombre y me pegó un machetazo. Me raspó en los brazos solamente porque no me agarró de lleno”, explicó en diálogo con La Gaceta.

Por su parte, Claudia Arraya, empleada del lugar, contó: “Nosotros lo podíamos atender al perrito, ayudarlos con la atención, pero que ellos se hagan cargo del cachorro. Han venido en otras ocasiones con animales muy mal, siempre con la misma prepotencia, la gente nos pasa por encima, lamentablemente este hecho lo vivimos siempre, el abandono: si no son perros son gatos, si no son cachorros son perros adultos”.

Tras la denuncia de las víctimas en la Comisaría 7ma, y gracias a las cámaras de vigilancia del comercio que grabaron toda la secuencia, personal policial logró identificar a la pareja agresora, pero no fueron detenidos. En tanto, el perro se recupera favorablemente en la veterinaria y ya se encuentra en proceso de adopción.