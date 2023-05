Requisitos indignantes: la insólita oferta laboral que recibió una tiktoker

La usuaria de TikTok “florenciaese” compartió un video de un minuto en donde contó su experiencia al recibir una oferta laboral que en sus requisitos exigían demasiado y no era del todo clara la propuesta. “Les voy a compartir la propuesta laboral que me acaba de llegar, que creo que es una de las peores que me hicieron. Desde ya a la persona que me contactó y está viendo esto, le pido disculpas, pero simplemente quiero que aprendas a ver Linkedin.”, comenzó diciendo la joven.

Luego la usuaria de TikTok comenzó a leer el mail que le mandó la empresa en donde le escribieron que estaban interesados en su perfil y donde estaban detallados los polémicos requisitos. Según contó la chica en el clip, el puesto que le ofrecían desde la empresa era para “coordinador comercial para el sector e-commerce”. “¿Qué será coordinador comercial, no?", se preguntó la joven.

En los requisitos de la convocatoria que la joven fue enumerando se encontraban “poseer conocimientos de SEO, SEM, y e-commerce, conocimientos sobre productos y compra.” Además, de todos los requisitos, la empresa pedía un “marcado perfil comercial”, lo cual desconcertó a la joven.

“No me malinterpreten, no soy Steve Jobs, pero estoy claramente sobrecalificada para este puesto si mirás dos segundos mi experiencia previa.”, remarcó la joven tras leer los requisitos.

Luego la joven del TikTok continuó detallando la propuesta que le ofrecía la empresa, la cual incluía trabajar de lunes a sábados de manera presencial, excepto los sábados que podían llegar a ser de manera remota, algo que indignó aún más a la tiktoker.

Finalmente, la usuaria afirmó que no iba a aceptar el trabajo. “Simplemente, contesté que no estaba interesada en la propuesta porque la verdad me da pena esta pobre criatura porque su búsqueda va a estar muy muy difícil.”, exclamó. “¿Qué te hace pensar que yo voy a tener ganas de decirte: ‘Si dale me encanta la idea de trabajar un sábado en Belgrano’?”, cerró sarcásticamente la joven.

El video que publicó “florenciaese” en su cuenta de TikTok detallando los requisitos de una oferta laboral que la indignaron, generó varios comentarios por parte de los usuarios, que muchos adhirieron a la estupefacción de la joven, mientras que otros no estuvieron de acuerdo con la usuaria.

“Desastre”, comentó una usuaria. “Me dicen presencialidad y yo ya estoy bloqueando al de recursos humanos.”, escribió una joven. “Una vez que se trabaja de forma híbrida, no hay vuelta atrás.”, sumó un usuario. “Es una oferta común y corriente, no entiendo por qué tanta vuelta.”, opinó otro cibernauta. “No se escupe para arriba.”, comentó otra joven.