Respira Luque por la anulación del juicio por la muerte de Maradona: "Era obvio que iba preso"

Pero todo quedó archivado por decisión de los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, que consideraron que su colega Julieta Makintach (sumada al tribunal para este juicio) no mostró la imparcialidad necesaria para actuar.

"La jueza diciendo ‘la Justicia no se mancha’, mientras miraba a las hijas, es una joda", señaló tras la audiencia Leopoldo Luque en referencia a las palabras de Di Tommaso.

El neurocirujano y físicoculturista nunca temió por su imagen pública pero sí por su libertad porque "era obvio que iba a ir preso" si Julieta Makintach seguía en ese tribunal.

"No lo siento como un peso. No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada", convino Luque al responder sobre la posibilidad de volver al banquillo en un nuevo juicio por las responsabilidades del equipo que atendió a Diego Maradona poco antes de su muerte, en noviembre de 2020.

"Con Diego éramos amigos, yo lo quería a él y él a mí", reconoció Leopoldo Luque, además de explicar que el Diez "hablaba mucho conmigo porque estaba solo".

Además, el médico se lamentó porque "la única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta", en referencia a Diego Maradona, y aseguró que los dedos apuntaban a él no por haber sido el médico de cabecera del Diez o por haber impulsado el plan de operarlo, sino por un malentendido que tuvo con las hijas.

"Me quieren meter preso porque en un audio dije algo de ellas, pero nosotros los médicos hablamos así", sentenció.

"Yo estoy en esta situación porque no lo dejé solo. Diego estaba solo siempre. Por eso me llamaba. Y yo era su médico de confianza, pero no por eso soy el responsable de todo", sentenció Luque.

Qué dijo Agustina Cosachov sobre la anulación del juicio

La otra imputada que tenía todas las de perder en el juicio por la muerte de Diego Maradona era su psiquiatra, Agustina Cosachov, quien consideró "demoledor" el fallo de este jueves sobre la nulidad del proceso.

"La nulidad de este debate era el remedio esperable conforme lo establece el Código Procesal ya que, al haberse apartado a la jueza Makintach, todos los actos procesales en los que ella participó debían ser declarados nulos", explicó el abogado de Cosachov, Vadim Mischanckuk.

El defensor de la psiquiatra aseguró estar "de acuerdo" con la nulidad dictada porque "se actuó conforme a la ley".