Revelaron el motivo del cierre de la Parrilla El Tano: ¿vuelve abrir?

Las versiones sobre una disputa interna en la familia a cargo del local fueron las que mas tomaron peso. En la red social X, un usuario consultó: “¿Qué onda que pasó con El Tano? ¿Alto bardo familiar hubo o qué onda?”. Su pregunta abrió un hilo que fue digno de una serie de drama familiar: ”Este local es el que era ‘El Tano de Debenedetti’ en Dock Sud. Al principio fue del hermano de Juan, el Tano de Güemes. Este local se lo quedó Fernando ‘Pipi’ y el de Güemes estaba Juan (Tano padre) y Fabio (tanito hijo). Cuando cerró el de Güemes, Fabio fue con Fernando. Hace unos meses Fabio abrió la parrilla ‘El Tano’ que está ahora sobre Av. Mitre Sarandí“, explicó otro.

Otro gran rumor fue el que hacía referencia a un presunto desalojo policial tras un fallo judicial en contra de Fabio y Fernando. “Perdieron el juicio contra la madre y la hermana y los desalojó la policía”, comentó una usuaria.

Los presuntos despidos también fueron mencionados: “El Tano cerró, lo rompieron todo, lo hicieron cagar por problemas entre ellos, por el momento dejarán a 30 personas sin trabajo”.

Cerró El Tano de Sarandí: la versión oficial

Luego de las mil especulaciones, desde la cuenta oficial del restaurante en Instagram, publicaron una explicación y sostuvieron: “Cerramos por un tiempito”.

“Queremos contarles con el corazón en la mano que nuestra querida parrilla El Tano Debenedetti se encuentra en una etapa de transformación. Decidimos dar un paso más: cerramos temporalmente para preparar algo más grande, más cómodo y mejor para ustedes", sostuvieron desde el equipo del restaurante.

Según dijeron de forma muy poética, el cierre es “para proyectar un espacio que esté a la altura del amor que recibimos todos los días”. “Esto no es solo una parrilla: es una familia, un ritual, una pasión”, aseguraron.

“Sabemos que hay mucha intriga y también algunos rumores dando vueltas por ahí… Les pedimos que no se coman el verso de lo que se dice malintencionadamente en redes o páginas truchas que no tienen ni idea de la verdad. Nuestra historia la construimos entre todos, con trabajo y corazón, no con especulaciones”, lanzaron, echando por tierra las versiones sobre peleas, despidos y vandalismo.