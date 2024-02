Alerta por la crecida del Río de la Plata: las recomendaciones de las autoridades

Para esa hora ya se reportaban calles anegadas en la zona costera de Quilmes, donde el agua alcanzaba los 2,93 metros y se espera que llegue a su pico alrededor de las 14. Bomberos Voluntarios de esa localidad realizaban recorridas preventivas por las calles más afectadas.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, anunció esta mañana en la red social X que "el Municipio ya se encuentra monitoreando la zona costera para actuar ante contingencias" y le recordó a los vecinos que, en caso de emergencia, deben "comunicarse con los organismos oficiales".

El Servicio de Hidrografía Naval emitió una alerta por crecida del Río de la Plata.



Se esperan 2.85 mts. a las 10:30 horas.



El Municipio ya se encuentra monitoreando la zona costera para actuar ante contingencias. Para a emergencias, les recordamos comunicarse con los… pic.twitter.com/BqIlOe1SPW — Mario Secco (@MarioSeccoOK) February 4, 2024

Desde las redes del Municipio se recomendó no ingresar al río, no sacar la basura, evitar las zonas de obras, circular con precaución ante posibles anegamientos, guardar los objetos que puedan volarse y no tocar postes ni cajas de electricidad.

Por su parte, el Club Regatas de Ensenada informó que el camino al predio está inundado y el tránsito interrumpido, según reportó El Editor Platense. También indicó que las playas de La Balandra, en el municipio de Berisso, permanecerán cerradas al público este domingo.