Rosario: murió la joven que había sido rociada con alcohol e incendiada por su pareja
La joven estaba internada desde el 12 de octubre en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. La víctima cursaba un embarazo de 8 meses y debió ser sometida a una cesárea. El bebé sobrevivió y permanece internado.
Talía Liliana Baduna, de 29 años, estaba internada en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria desde hace 10 días tras haber sido atacada por su pareja, falleció en la noche del miércoles 21 de octubre. La víctima había sido rociada con alcohol y prendida fuego. El autor del ataque Maximiliano Gabriel Castagnino, de 36 años, fue imputado el viernes de la semana pasada y quedó detenido.
La joven estuvo internada desde el mismo 12 de octubre en la unidad de terapia intensiva con quemaduras en el tórax, en los brazos, en el rostro y en los hombros, con las vías aéreas afectadas. Por eso, desde el inicio, estuvo intubada, con asistencia mecánica respiratoria. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia bajo el protocolo de femicidio. Talía estaba en embarazo y se le hizo una cesárea de urgencia para sacar al bebé, que llevaba 33 semanas de gestación y actualmente permanece en la unidad de Neonatología.
Castagnino fue llevado a audiencia imputativa el 16 de octubre por la tarde en el Centro de Justicia Penal, cuando la víctima todavía estaba hospitalizada. El fiscal Franco Tassini lo acusó por tentativa de femicidio, hecho por el que quedó en prisión preventiva hasta el 12 de marzo, según la resolución del juez Rodrigo Santana.
Ahora, tras la muerte de la mujer, Castagnino deberá ir nuevamente a audiencia y se agravará la calificación legal.
El ataque se había registrado poco después de las 13 del lunes 12 de octubre, cuando la joven estaba junto a su pareja en una vivienda ubicada en pasaje Obligado al 400, en un extremo de barrio Centro, en la ciudad de Granadero Baigorria.
En ese lugar y a esa hora, Maximiliano C., de 36 años, roció con alcohol etílico el rostro, pecho y brazos de Talia -quien cursaba un embarazo de 34 semanas- y la prendió fuego con un encendedor.
Una vecina escuchó el pedido de auxilio y junto a otra persona cargaron a la joven en un auto y la llevaron al hospital Eva Perón, ubicado a menos de un kilómetro.
Según lo expuesto por Tassini durante la audiencia imputativa, todo ocurrió en el marco de un contexto de violencia de género extendido y perpetuado en el tiempo, por lo menos durante el plazo de dos años, en el que el imputado convivió con la víctima.
En la audiencia, Castagnino hizo uso de la palabra y buscó desvincularse de la responsabilidad del ataque. Según dijo el fiscal a Canal 3, el imputado “se limitó a achacarle la culpa a la víctima, a recriminarle lo sucedido, a negarle lo que había pasado”. Sin embargo, ponderó que sus palabras se contraponen “con la evidencia objetiva” recolectada por los investigadores.
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