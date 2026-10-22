Rosario: murió la joven que había sido rociada con alcohol e incendiada por su pareja

En ese lugar y a esa hora, Maximiliano C., de 36 años, roció con alcohol etílico el rostro, pecho y brazos de Talia -quien cursaba un embarazo de 34 semanas- y la prendió fuego con un encendedor.

Talía Liliana Baduna (29) estaba internada en el Hospital Eva Perón, donde se le hizo una cesárea de urgencia para sacar al bebé.

Una vecina escuchó el pedido de auxilio y junto a otra persona cargaron a la joven en un auto y la llevaron al hospital Eva Perón, ubicado a menos de un kilómetro.

Según lo expuesto por Tassini durante la audiencia imputativa, todo ocurrió en el marco de un contexto de violencia de género extendido y perpetuado en el tiempo, por lo menos durante el plazo de dos años, en el que el imputado convivió con la víctima.

En la audiencia, Castagnino hizo uso de la palabra y buscó desvincularse de la responsabilidad del ataque. Según dijo el fiscal a Canal 3, el imputado “se limitó a achacarle la culpa a la víctima, a recriminarle lo sucedido, a negarle lo que había pasado”. Sin embargo, ponderó que sus palabras se contraponen “con la evidencia objetiva” recolectada por los investigadores.