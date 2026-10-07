"Por la fuerza, nada": Sandra Pettovello anunció una denuncia penal contra estudiantes

En el mismo texto, el ministerio detalló que la recuperación de las instalaciones se logró a través de un esquema de coordinación directa con el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva; y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyo accionar táctico permitió desalojar las dependencias oficiales.

Ante la consumación de los hechos, desde el Gobierno aseguraron que no habrá borrón y cuenta nueva. “El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, advirtieron.

Para cerrar, el comunicado oficial endureció el tono contra las metodologías de protesta adoptadas por los colectivos estudiantiles. “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley”, concluyó el texto ministerial.