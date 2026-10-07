"Por la fuerza, nada": Sandra Pettovello anunció una denuncia penal contra estudiantes
A través de sus redes sociales, la titular de Capital Humano arremetió contra los estudiantes que protestaron en la sede de la Secretaría de Educación.
En medio de una creciente tensión por los reclamos del sector educativo, el Gobierno Nacional adoptó una postura intransigente. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rompió el silencio con un mensaje en sus redes sociales y el organismo que encabeza confirmó que presentará una denuncia judicial tras la toma de la sede de la Secretaría de Educación.
La protesta estudiantil, que comenzó durante la jornada con una sentada frente al histórico Palacio Pizzurno, derivó rápidamente en el ingreso de los manifestantes al edificio del Ministerio —ubicado en el Palacio Sarmiento—, donde inicial y pacíficamente resolvieron mantener una permanencia por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras presupuestarias y salariales.
Cientos de jóvenes universitarios de distintas casas de altos estudios ocuparon el hall principal del emblemático Palacio Pizzurno para visibilizar su reclamo ante las autoridades y exigir garantías sobre la cobertura de los recursos operativos para las facultades públicas.
El mensaje de Sandra Pettovello contra las protestas estudiantiles
Lejos de abrir una mesa de negociación inmediata frente al cuadro de situación, Pettovello utilizó sus redes sociales para fijar la línea dura del Ejecutivo con una frase contundente. “Por la fuerza, nada”, escribió la funcionaria, citando textualmente una de las máximas del presidente Javier Milei.
Minutos más tarde, la cartera de Capital Humano emitió un comunicado oficial en el que calificó la protesta como una “toma violenta” que provocó destrozos en el patrimonio público del edificio.
En el mismo texto, el ministerio detalló que la recuperación de las instalaciones se logró a través de un esquema de coordinación directa con el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Alejandra Monteoliva; y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), cuyo accionar táctico permitió desalojar las dependencias oficiales.
Ante la consumación de los hechos, desde el Gobierno aseguraron que no habrá borrón y cuenta nueva. “El Ministerio realizará la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”, advirtieron.
Para cerrar, el comunicado oficial endureció el tono contra las metodologías de protesta adoptadas por los colectivos estudiantiles. “No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley”, concluyó el texto ministerial.
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