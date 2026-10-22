Sandra Pettovello avala el Decreto 1852/1975: trabajadores podrán jubilarse a los 50 años a través de ANSES.

Fundición y acería: Exige un mínimo de 50 años de edad y 25 años de servicios prestados en ambientes de alta temperatura y exposición continua a metales fundidos.

Exploración y perforación hidrocarburífera: Requiere 50 años de edad y 25 años de aportes para el personal abocado a tareas operativas de campo en la industria del petróleo y gas.

Minería en socavón: Establece el retiro a los 50 años de edad y 25 de servicios para quienes realizan labores subterráneas de extracción de minerales en condiciones de extrema exigencia física.

Fabricación de vidrio: Fija un requisito de 50 años de edad y 25 años de aportes para los operarios expuestos directamente a hornos e insumos químicos en el proceso de producción.

Hilado de rayón: Dispone la jubilación a los 50 años de edad con un total de 30 años de servicios en plantas textiles destinadas a la transformación de esta fibra sintética.