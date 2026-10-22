Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y el próximo lunes 26 de octubre hay feriado en Buenos Aires

Confirman feriado en Suipacha y Marcos Paz a través de la Resolución 467/2026

A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para Suipacha y Marcos Paz.

La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.