Axel Kicillof avaló la Resolución 467/2026 y el próximo lunes 26 de octubre hay feriado en Buenos Aires
Con la firma del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la gestión de Kicillof aprobó los feriados y asuetos de octubre. ¿Qué municipios se ven beneficiados?
A través de la Resolución 467/2026, el Gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof oficializó el calendario de feriados para el mes de octubre. La disposición fija una jornada de asueto con suspensión de labores para el personal de la administración pública provincial y del sector bancario, dejando a criterio del sector privado la posibilidad de acoplarse a la medida.
Esta normativa favorece en particular a las localidades de Suipacha y Marcos Paz, las cuales contarán con un día no laborable el próximo lunes 26 de octubre. De este modo, los habitantes de ambas jurisdicciones —con énfasis en el ámbito estatal— contarán con un fin de semana de descanso extendido a tres días de duración.
¿Por qué es feriado el próximo lunes en Suipacha y Marcos Paz?
El asueto del lunes 26 de octubre en ambos municipios responde a la Resolución 467 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la cual fija los días no laborables locales de acuerdo con los acontecimientos históricos de cada partido:
En el caso de Suipacha, se conmemora la ley provincial del 24 de octubre de 1864 que dispuso la creación formal del partido. Como la fecha original cae en fin de semana, el asueto oficial se fijó para el primer día hábil siguiente (lunes 26 de octubre).
En tanto, en Marcos Paz se conmemora la sanción de la ley provincial del 25 de octubre de 1878 que aprobó la petición de los vecinos y dividió el territorio para crear el nuevo municipio. Al caer domingo la fecha histórica, el feriado local administrativo se traslada o se hace efectivo el lunes 26.
Confirman feriado en Suipacha y Marcos Paz a través de la Resolución 467/2026
A partir de la Resolución 467/2026 rubricada por el ministro Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense oficializó el feriado patronal para Suipacha y Marcos Paz.
La disposición establece descanso obligatorio para los empleados de la administración pública provincial y del Banco Provincia, en tanto que el sector comercial e industrial podrá adherirse de forma opcional.
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