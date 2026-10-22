Sandra Pettovello avaló el formulario OP.2.64 para cobrar jubilaciones en euros con 15 años de aportes
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello mantiene convenio bilateral que permite sumar años de servicio para cobrar jubilaciones en euros.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano conducido por Sandra Pettovello, mantiene activo el formulario OP.2.64. Se trata de un documento fundamental para los ciudadanos argentinos que buscan gestionar su jubilación internacional tras haber residido y también trabajado tanto en Argentina como en territorio de España.
Cómo lograr la jubilación con la totalización de aportes
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El sistema se sostiene gracias al Convenio Bilateral de Seguridad Social firmado entre ambos países en 1997, cuyo objetivo principal es evitar que los trabajadores pierdan sus derechos por haber aportado en distintas jurisdicciones. Uno de los beneficios principales de este tratado es la totalización de períodos cotizados.
Esta importante herramienta permite que, si un trabajador no alcanza el mínimo de años exigidos en España (15 años) o en Argentina (30 años), pueda sumar o "pedir prestados" los años aportados en el otro país para acceder al beneficio. Por ejemplo, si una persona trabajó 10 años en Argentina y 12 en España, podrá acceder al retiro en Europa bajo la modalidad de Pensión a Prorrata, donde el pago será proporcional al tiempo efectivamente trabajado allí.
Para que este proceso sea válido, es fundamental tener en cuenta que el convenio establece una regla estricta: si el período de cotización en uno de los países es inferior a un año, el organismo previsional no está obligado a pagar una prestación económica por ese tramo.
El formulario OP.2.64 de Anses y los trámites para cobrar en euros
El formulario OP.2.64 es el documento oficial que deben completar los interesados para iniciar la solicitud de Jubilación Ordinaria, Jubilación por Edad Avanzada o Retiro por Invalidez bajo el amparo del convenio bilateral. El trámite se puede realizar personalmente ante el organismo de enlace correspondiente o mediante un apoderado ante Anses en la República Argentina, presentando siempre la certificación de servicios y remuneraciones.
Una vez concedida la pensión, y para evitar la suspensión del pago en el extranjero, los beneficiarios tienen la obligación de presentar periódicamente un Certificado de Fe de Vida ante las autoridades. Por su parte, aquellos jubilados argentinos que decidan mudarse a España también tienen la posibilidad de apoderar al Banco de la Nación Argentina para que gestione el cobro local y les transfiera los fondos directamente a una cuenta bancaria española.
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