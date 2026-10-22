Sandra Pettovello avaló el formulario OP.2.64 para cobrar jubilaciones en euros con 15 años de aportes

El formulario OP.2.64 de Anses y los trámites para cobrar en euros

El formulario OP.2.64 es el documento oficial que deben completar los interesados para iniciar la solicitud de Jubilación Ordinaria, Jubilación por Edad Avanzada o Retiro por Invalidez bajo el amparo del convenio bilateral. El trámite se puede realizar personalmente ante el organismo de enlace correspondiente o mediante un apoderado ante Anses en la República Argentina, presentando siempre la certificación de servicios y remuneraciones.

Una vez concedida la pensión, y para evitar la suspensión del pago en el extranjero, los beneficiarios tienen la obligación de presentar periódicamente un Certificado de Fe de Vida ante las autoridades. Por su parte, aquellos jubilados argentinos que decidan mudarse a España también tienen la posibilidad de apoderar al Banco de la Nación Argentina para que gestione el cobro local y les transfiera los fondos directamente a una cuenta bancaria española.