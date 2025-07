 Se confirmó un feriado para el 15 de agosto: por qué y a quiénes beneficia

Los motivos del feriado del 15 de agosto

En verdad, el viernes 15 de agosto de 2025 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, una medida oficializada mediante el decreto 1.027/24 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de noviembre de 2024. Esta fecha fue elegida como parte de los tres feriados puente turísticos que la Ley 27.399 permite al Poder Ejecutivo Nacional definir cada año para fomentar el turismo interno.

Junto al 2 de mayo y al 21 de noviembre, esta jornada busca impulsar la actividad económica relacionada con el ocio y el descanso. En este caso, el 15 de agosto se conecta directamente con el feriado nacional del 17 de agosto, que recuerda el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, generando así un fin de semana largo ideal para viajar o hacer escapadas.

san martín.jpg El 24 de agosto de 1816 nació la hija del general José de San Martín, el padre de la patria

Es importante entender la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable, ya que no implican las mismas obligaciones para empleadores y trabajadores. Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), los feriados nacionales implican un descanso obligatorio y, si se trabaja, el pago debe ser doble.

En cambio, los días no laborables son optativos para el sector privado: el empleador puede decidir si se trabaja o no, y si lo hace, se paga como una jornada normal, sin recargo. En general, la administración pública, los bancos y aseguradoras suelen no trabajar estos días, mientras que en la actividad privada la decisión depende de cada empresa.

Calendario de feriados 2025