Se fugaron por un hueco de una celda en Jujuy y los atraparon en Bolivia

El operativo quedó a cargo de efectivos de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), dependiente del Comando de Frontera Policial de Villazón, quienes lograron localizar a los dos hombres en la vía pública.

La recaptura se produjo en las inmediaciones de la intersección de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en pleno centro de la ciudad boliviana. Allí, los policías interceptaron a Walter Ernesto Medina, de 29 años y nacionalidad dominicana, y Jaime Olmos Delgadillo, de 36 años y oriundo de Bolivia y los detuvieron sin que se registraran incidentes.

Luego de la detención, ambos fueron trasladados bajo custodia policial para completar las actuaciones correspondientes a su ingreso irregular al territorio boliviano.

Las autoridades del país vecino dispusieron su expulsión administrativa y organizaron un procedimiento para devolverlos a la Argentina.

Finalmente, la entrega se concretó en el Puente Internacional “Horacio Guzmán”, que une Villazón con La Quiaca. Allí, los dos hombres quedaron nuevamente bajo custodia de Gendarmería Nacional y a disposición de las autoridades judiciales argentinas.