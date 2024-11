Según Harvard, uno de los éxitos de Los Beatles no fue escrito por Paul McCartney

La revelación en base a la investigación de Harvard

El profesor Mark Glickman y su equipo en Harvard llevaron a cabo un estudio revolucionario en el que aplicaron métodos matemáticos avanzados a la música de Los Beatles. Gracias a un complejo análisis estadístico, identificaron patrones únicos en las composiciones de Lennon y McCartney.

El resultado más impactante fue que la mayor parte de "In My Life" puede atribuirse a John Lennon, lo que contradice la versión oficial que apuntaba a Paul como el principal autor. Sin embargo, se reconoció que McCartney habría contribuido significativamente en algunas partes clave de la canción, lo que refuerza el carácter colaborativo del dúo.

Harvard y el impacto de sus investigaciones para la comunidad musical

Este estudio no solo responde preguntas históricas, sino que también abre nuevas posibilidades para el análisis musical. La metodología desarrollada por los investigadores de Harvard podría aplicarse a otras obras, permitiendo desentrañar la autoría de canciones y revelar detalles sobre procesos creativos desconocidos.

Más allá del debate sobre Los Beatles, la investigación representa un avance para la musicología. El uso de herramientas matemáticas en este campo demuestra cómo la ciencia puede ayudar a entender mejor la música y a resolver enigmas históricos, lo que resulta fascinante tanto para los fanáticos como para los académicos.

En definitiva, este hallazgo no solo resuelve una incógnita en torno a "In My Life", sino que también marca un antes y un después en la forma en que estudiamos y comprendemos las obras musicales.