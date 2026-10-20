Sorpresivo paro de subtes total en las seis líneas y en el Premetro

La repentina paralización de las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro generó un fuerte impacto en los pasajeros. En estaciones como Carlos Gardel, las formaciones fueron evacuadas. "La explicación que dio la maquinista fue que habían detenido a dos trabajadores", relató un usuario, mientras que otros manifestaron su profundo enojo y frustración por no poder llegar a sus lugares de trabajo a tiempo.