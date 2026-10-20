Sorpresivo paro de subtes total en las seis líneas y en el Premetro
Los trabajadores realizan un sorpresivo paro de subtes que afecta a todas las líneas y al Premetro tras la detención de dos metrodelegados por la policía.
Miles de usuarios se vieron sorprendidos este martes por un sorpresivo paro de subtes que paralizó por completo el servicio en Buenos Aires. La drástica medida de fuerza gremial, que afecta a todas las líneas y al Premetro, se desencadenó tras la tensa detención de dos importantes trabajadores sindicales por parte de la policía.
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Por qué comenzó el sorpresivo paro de subtes
La protesta generalizada se inició luego de que la Policía de la Ciudad interviniera en la estación cabecera Juan Manuel de Rosas, correspondiente a la Línea B, donde los delegados pretendían realizar una medida de fuerza consistente en el levantamiento de molinetes y la apertura de puertas de emergencia.
- Los detenidos: el personal de la División Subtes arrestó a los gremialistas Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara, quienes fueron derribados, esposados y trasladados a una dependencia policial tras un fuerte forcejeo.
- La orden judicial: según precisaron fuentes oficiales, los arrestos se efectuaron por un pedido directo de la UFLA Norte, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez.
- El descargo: "Exigimos la libertad urgente de los metrodelegados detenidos en sus puestos de trabajo por ejercer su derecho constitucional a la protesta y a la huelga", reclamaron desde el arco político y gremial tras la viralización de los videos del arresto.
El enojo de los pasajeros y la reacción sindical
En medio del amplio despliegue de seguridad, el referente sindical Dellecarbonara lanzó duras críticas hacia el accionar de los uniformados. "Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores y ustedes qué hacen. Nos llevan presos porque denunciamos que se quieren llevar puestos los derechos", exclamó mientras era retenido.
La repentina paralización de las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro generó un fuerte impacto en los pasajeros. En estaciones como Carlos Gardel, las formaciones fueron evacuadas. "La explicación que dio la maquinista fue que habían detenido a dos trabajadores", relató un usuario, mientras que otros manifestaron su profundo enojo y frustración por no poder llegar a sus lugares de trabajo a tiempo.
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