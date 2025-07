 Tarjeta Alimentar: el monto de julio para AUH ya tiene cifra, según la cantidad de hijos

El monto confirmado de la Tarjeta Alimentar para julio 2025

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y a madres con siete hijos o más que perciban una Pensión No Contributiva (PNC). Este beneficio tiene como fin exclusivo la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, por lo que no permite extraer dinero en efectivo ni utilizarse para adquirir productos fuera del rubro alimentario.

A diferencia de otras prestaciones sociales, este programa no recibió aumentos recientes y mantiene los mismos montos desde el año pasado. Así, los valores de la Tarjeta Alimentar siguen siendo los siguientes, de acuerdo con la cantidad de hijos en el grupo familiar:

Familias con un hijo : $52.250

: Familias con dos hijos : $81.936

: Familias con tres o más hijos: $108.062 Tarjeta Alimentar ANSES (1).png

El pago del beneficio se deposita en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios cobran su asignación principal, como la AUH o la AUE, y se acredita automáticamente junto con el haber mensual.

Cómo varía el monto según la cantidad de hijos de beneficiarios de AUH

A partir del próximo mes, las asignaciones familiares que paga la ANSES aumentarán un 1,5%, según la inflación de mayo medida por el INDEC, conforme a la fórmula de movilidad del Decreto 274/24.

Con esta suba, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $111.161,78 por menor, aunque los beneficiarios cobrarán el 80% mensual ($88.929,42) y el resto al presentar la Libreta AUH. Además, la AUH por Discapacidad subirá a $361.963,21 y la Asignación Familiar por Hijo, para el primer tramo de ingresos, será de $55.059,42 en julio de 2025.