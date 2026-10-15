Temporal en el AMBA: a qué hora se van las lluvias y hasta cuándo rige el alerta por tormentas

Jueves 15: Jornada bajo alerta. Se aguardan tormentas fuertes durante la tarde y el mantenimiento de chaparrones hacia la noche. Los valores termométricos oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima.

Viernes 16: Se mantienen las condiciones inestables. La madrugada comenzará con lluvias aisladas, seguidas de lloviznas por la mañana y chaparrones hacia la tarde. El tiempo comenzará a mejorar recién hacia la noche, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 11 °C y los 18 °C.

Sábado 17: Se consolida el cese de las lluvias. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, acompañado por un ambiente más frío: la mínima descenderá a los 8 °C y la máxima alcanzará los 16 °C.