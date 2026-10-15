Temporal en el AMBA: a qué hora se van las lluvias y hasta cuándo rige el alerta por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene las advertencias para este jueves en Buenos Aires, y no descarta más días consecutivos con lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarillo por tormentas de variada intensidad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, durante un jueves marcado por las lluvias y el clima inestable, una tendencia que se repitió durante casi toda la semana.
La advertencia, que rige principalmente para las horas de la tarde, prevé precipitaciones intensas en cortas rachas, ocasional caída de granizo pequeño, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica. Se estiman valores de agua acumulada de entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
De esta manera, los vecinos de la región metropolitana deberán guardar el paraguas al menos por dos días más, ya que la inestabilidad y las precipitaciones se extenderán de manera continuada durante este jueves y el viernes, dando paso recién a una mejora firme a partir del sábado.
Hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA
El pronóstico detallado para los próximos días
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Jueves 15: Jornada bajo alerta. Se aguardan tormentas fuertes durante la tarde y el mantenimiento de chaparrones hacia la noche. Los valores termométricos oscilarán entre los 13 °C de mínima y los 18 °C de máxima.
Viernes 16: Se mantienen las condiciones inestables. La madrugada comenzará con lluvias aisladas, seguidas de lloviznas por la mañana y chaparrones hacia la tarde. El tiempo comenzará a mejorar recién hacia la noche, con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se ubicarán entre los 11 °C y los 18 °C.
Sábado 17: Se consolida el cese de las lluvias. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, acompañado por un ambiente más frío: la mínima descenderá a los 8 °C y la máxima alcanzará los 16 °C.
Domingo 18: Cierre de fin de semana con buenas condiciones meteorológicas. Se prevé cielo parcialmente nublado, con una mañana fría de 7 °C de mínima y una tarde fresca con 16 °C de máxima.
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