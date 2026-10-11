Terremoto en Panamá: decretan emergencia nacional y destinarán 100 millones de dólares para la reconstrucción

Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las más perjudicadas por el movimiento sísmico. Sin embargo, también se reportaron consecuencias en Chiriquí, Bocas del Toro, la ciudad de Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.

En tanto, la situación en Isla de Cañas obligó a implementar medidas preventivas debido al aumento del nivel del agua. Como consecuencia, alrededor de 300 habitantes fueron evacuados para evitar posibles riesgos.

Panamá puso en marcha un operativo de asistencia para los damnificados

Frente a la emergencia, el Gobierno nacional organizó una comisión especial conformada por ministros y secretarios de Estado, encargada de coordinar la respuesta oficial y supervisar las acciones destinadas a las comunidades perjudicadas.

En paralelo, más de 400 integrantes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fueron movilizados para colaborar con las tareas de seguridad, distribución de suministros y acompañamiento psicológico de las personas afectadas.

Asimismo, el Parque Omar, ubicado en la capital, comenzó a funcionar como uno de los principales puntos de recepción de donaciones. Allí se recolectan alimentos no perecederos, agua potable y otros elementos esenciales que posteriormente serán enviados a las localidades que necesitan asistencia.

Mientras continúan los operativos de ayuda y las evaluaciones estructurales, las réplicas posteriores al terremoto registrado el viernes a las 12:56 mantienen en alerta a la población y a los equipos de emergencia.

Las autoridades siguen de cerca la evolución de la situación y trabajan para restablecer progresivamente los servicios y las actividades en las regiones más comprometidas.