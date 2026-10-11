Terremoto en Panamá: decretan emergencia nacional y destinarán 100 millones de dólares para la reconstrucción
El sismo en la península de Azuero dejó 27 heridos y daños en cientos de viviendas, más de 400 escuelas y 20 centros de salud, sin víctimas fatales.
Tras el fuerte terremoto que sacudió a Panamá el viernes 9 de octubre, el presidente José Raúl Mulino dispuso declarar el estado de emergencia nacional y asignar 100 millones de dólares para asistir a los damnificados y avanzar con la reconstrucción de las zonas afectadas. La decisión fue adoptada este sábado durante una reunión extraordinaria del Gabinete, con el objetivo de agilizar las tareas de recuperación.
El movimiento sísmico, que alcanzó una magnitud de 7,7, provocó importantes destrozos en diferentes puntos del territorio panameño. De acuerdo con el último informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 27 personas resultaron heridas, con lesiones consideradas leves y moderadas. Pese a la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas fatales.
Las consecuencias del terremoto se extendieron a viviendas particulares, establecimientos educativos, centros sanitarios, iglesias, dependencias estatales y distintas obras de infraestructura, entre ellas puentes y rutas.
Terremoto en Panamá: cuáles fueron las zonas más afectadas
Los relevamientos realizados por los organismos de emergencia permitieron identificar daños en 419 establecimientos educativos, motivo por el cual las actividades escolares continúan suspendidas. Las autoridades deberán determinar si existen condiciones de seguridad para retomar las clases el lunes 12 de octubre.
Por otro lado, 426 viviendas presentan distintos niveles de deterioro, desde fisuras en sus estructuras hasta derrumbes completos. A esto se suman 21 centros de salud que permanecen bajo evaluación técnica, con el propósito de establecer si pueden volver a funcionar con normalidad.
Las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las más perjudicadas por el movimiento sísmico. Sin embargo, también se reportaron consecuencias en Chiriquí, Bocas del Toro, la ciudad de Panamá y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá.
En tanto, la situación en Isla de Cañas obligó a implementar medidas preventivas debido al aumento del nivel del agua. Como consecuencia, alrededor de 300 habitantes fueron evacuados para evitar posibles riesgos.
Panamá puso en marcha un operativo de asistencia para los damnificados
Frente a la emergencia, el Gobierno nacional organizó una comisión especial conformada por ministros y secretarios de Estado, encargada de coordinar la respuesta oficial y supervisar las acciones destinadas a las comunidades perjudicadas.
En paralelo, más de 400 integrantes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fueron movilizados para colaborar con las tareas de seguridad, distribución de suministros y acompañamiento psicológico de las personas afectadas.
Asimismo, el Parque Omar, ubicado en la capital, comenzó a funcionar como uno de los principales puntos de recepción de donaciones. Allí se recolectan alimentos no perecederos, agua potable y otros elementos esenciales que posteriormente serán enviados a las localidades que necesitan asistencia.
Mientras continúan los operativos de ayuda y las evaluaciones estructurales, las réplicas posteriores al terremoto registrado el viernes a las 12:56 mantienen en alerta a la población y a los equipos de emergencia.
Las autoridades siguen de cerca la evolución de la situación y trabajan para restablecer progresivamente los servicios y las actividades en las regiones más comprometidas.
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