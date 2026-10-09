Un ex Gran Hermano relató el terremoto de Panamá en primera persona: "Un caos, todo el mundo en la calle"

De esta manera, el exparticipante de Gran Hermano transmitió la preocupación que se vivía en Panamá, donde muchas personas debieron abandonar sus viviendas y lugares de trabajo mientras se evaluaban las consecuencias del terremoto.

Cómo es la nueva vida de Martín Anchorena, el ex Gran Hermano que se instaló en Panamá

Martín Anchorena alcanzó popularidad en 2011 gracias a su participación en Gran Hermano, edición en la que logró convertirse en uno de los finalistas. Sin embargo, con el paso de los años decidió alejarse de la exposición mediática y enfocarse en otros proyectos personales y profesionales.

Su camino lo llevó a establecerse en Panamá, donde actualmente vive frente al mar y desarrolla su carrera como piloto de avión. Allí construyó una nueva rutina, lejos de la televisión argentina y de la popularidad que había conseguido durante su paso por el reality.

Ahora, su nombre volvió a tomar relevancia después de que compartiera su testimonio sobre el terremoto que afectó al país en el que reside, especialmente por las escenas de desesperación que observó entre los habitantes.

Los detalles del terremoto de magnitud 7,7 que provocó temor en Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes y generó preocupación entre la población, especialmente en la capital, donde se registraron evacuaciones y numerosas personas salieron a las calles.

De acuerdo con la información difundida hasta ese momento, las autoridades no habían confirmado víctimas fatales, aunque se encontraban trabajando para determinar los posibles daños materiales ocasionados por el movimiento sísmico.

Frente a este escenario, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió tranquilidad a la población y solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) que brindaran información sobre las consecuencias del fenómeno.

A través de su cuenta de X, el mandatario buscó evitar que circularan versiones que pudieran aumentar la preocupación entre los ciudadanos. “No se debe utilizar lo ocurrido para generar alarmas y desorden”, manifestó.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) había establecido inicialmente que el terremoto alcanzó una magnitud de 8,0, aunque posteriormente modificó el registro y lo ubicó en 7,7.

Según los datos difundidos, el epicentro se localizó aproximadamente a 10 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, una localidad situada cerca del extremo sur de Panamá, mientras que la profundidad estimada fue de 10 kilómetros.

El movimiento provocó momentos de tensión y obligó a las autoridades a mantenerse en alerta para evaluar su impacto. En ese contexto, el relato de Martín Anchorena permitió conocer cómo se vivieron las primeras horas posteriores al terremoto entre quienes se encontraban en el país.