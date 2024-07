Test viral: conocé secretos de tu personalidad según la fruta que elijas

Test viral: qué fruta elegís en la imagen

Resultados del test viral

1. Manzana

Si esta fruta es tu favorita es que sos consciente del necesario cuidado de tu salud. Es probable que seas una persona atlética, con actividad física, y que seas disciplinado en tus rutinas para cuidar cuerpo y mente. También sos carismático, franco y extrovertido.

2. Mango

Si es tu favorita, seguramente seas una persona testaruda. Te cuesta reconocer tus errores y tenés puntos de vista muy sólidos sobre los problemas. También sos una persona muy lógica y preferís el pensamiento racional para permitir que los sentimientos no nublen tus decisiones.

3. Naranja

Si es esta tu favorita es porque seguramente seas una persona paciente y perseverante, que demuestras seriedad en tu día a día y te esfuerzas por conseguir tus objetivos vitales. No haces promesas vacías y sos digno de confianza, además de reflexivo.

4. Pera

Si es tu favorita quiere decir que desbordas energía y siempre estás activo, necesitando estimulación constante. Sos inquieto y te enfadas con facilidad. Tenés virtudes como la empatía, la sensibilidad y la alegría.

5. Cereza

Si es la cereza tu fruta favorita es porque sos una persona imaginativa, con mucho mundo interior, quizás introvertida y reservada. Te cuesta hablar de tus sentimientos, pero sos encantadora con la gente a la que conoces bien. Te ven como alguien leal, tranquilo y optimista.

6. Banana

Si preferís la banana es porque tu salud no está entre tus prioridades. Sí, te cuidas, pero no te obsesionas y preferís vivir la vida. Sos una persona positiva y con esperanza, cálida y de buen corazón. Sos amable, educado y respetuoso y, de hecho, a menudo se aprovechan de vos por tu buen carácter, pero aprendes rápido y no repetís los errores.

7. Sandía

Si la sandía es tu bocado predilecto es que sos una persona trabajadora, organizada e inteligente. Te caracterizas por ser eficiente en todas las empresas que te proponen o te propones tu mismo, con creatividad y capacidad de adaptación a todas las circunstancias aunque no sean favorables.

8. Limón

Si el sabor del limón es de tu gusto por encima del resto significa que te gusta el orden y valoras mucho la higiene. Mantener las cosas ordenadas y limpias, especialmente tu casa y tu lugar de trabajo, ayuda a que tu entorno haga lo mismo. Tenés una naturaleza organizativa y sos una persona con mucha creatividad.

Qué es un reto viral

Un reto viral es una forma de entretenerse que tienen los usuarios que navegan en redes sociales, estas pueden ser Facebook, Twitter, Threads, entre otras. Por lo general se trata en encontrar dibujos, personas, objetos en una imagen, algunos en un tiempo determinado y otros no.

Qué es un acertijo lógico

Los acertijos lógicos son otra forma de entretenimiento que no necesita un conocimiento previo, ya que son juegos donde la resolución al enigma se realiza a través del razonamiento y la intuición.

Qué es un desafío intelectual

Son actividades con temas como matemática, adivinanzas y relación de objetos que ponen a prueba los conocimientos básicos que aprendimos alguna vez. Se trata de juegos sencillos y moderados que buscan el interés de las personas para obtener los resultados jugando, que por lo general requieren un poco de paciencia.