Test viral: lo primero que veas revelará si sos una persona detallista

Corazón:

Si viste primero el corazón, odiás las limitaciones. Te vas de los lugares donde no te permiten ser tú mismo(a). Perdonás fácilmente. No hay espacio para el rencor en tu cuerpo. Siempre tratás de escuchar todas las versiones sobre un hecho. No te gusta prejuzgar. Sos detallista. Para vos todos pueden cambiar y mejorar.

Olas:

Si viste primero las olas, tratás de ver el lado bueno a todo. Considerás que lo que ocurre, conviene. Nunca pasás desapercibido(a). Te cestacás por tener un exquisito gusto. Tendés a ser muy equilibrado(a) a la hora de tomar decisiones. Hay quienes te ven como un referente.