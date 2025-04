"Tilo y el dedo parlanchín": un libro para toda la familia que promueve la inclusión

En este sentido, minutouno.com conversó con Natalia Gabay, terapista ocupacional y oriunda de Villa Crespo, cuyo amor por los niños la llevó a dedicarse a ellos y hasta escribir poniendo el foco en las capacidades de cada uno, sin comparar y aceptando que todos somos distintos.

Cada niño tiene su tiempo para desarrollar determinadas habilidades y no solo existe la oralidad como forma de comunicarse. Con este libro, Natalia invita a conocer a Tilo, un niño curioso que tiene un don muy especial: un dedo que habla por él cuando las palabras no salen de su boca.

Para conocer a esta autora, primero debemos saber qué significa para ella su profesión. Al hablar de esto, manifestó con una sonrisa de oreja a oreja: "Es unos anteojos con los que se ve la vida, uno cuando es terapista ocupacional o cuando le apasiona lo que hace, ya ve todo con ese punto de vista, no hay momento que no haga o que no piense como una terapista ocupacional consciente o inconscientemente".

Y sumó: "Como dice una colega, la terapia ocupacional está en todos lados y comparto plenamente". A su vez, expresó: "Nuestro objeto de estudio es la actividad, el hacer, cómo se hace, qué se hace, por ejemplo: la actividad de cocinar, si yo quisiera analizar tiene unos pasos, unos elementos y una forma de hacer una receta, es ahí donde interviene la Terapia Ocupacional, cuando una parte de ese proceso, de esa actividad no se puede realizar, y la persona que la quiere realizar, le sea significativa".

Y explicó: "Lo que hacemos nosotros es ya sea modificar la actividad para que la pueda realizar la persona o trabajar sobre las habilidades de la persona para que pueda realizar la actividad o modificar el entorno. Entonces es la vida misma, uno va haciendo constantemente".

Cómo surgió la idea de "Tilo y el dedo parlanchín"

Tilo 1.jpg

Actualmente, Gabay trabaja en dos escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en la modalidad de educación especial: una de pluridiscapacidad como maestra de enseñanza de habilidades y en una domiciliaria, en la que asiste a los hogares de los alumnos que por alguna dificultad o condición no pueden asistir a la escuela. Tras revelar esto, abrió su corazón y contó cómo surgió la idea de este personaje y el cuento.

"Era un momento en que era medio híbrida la atención terapéutica en la clínica porque a veces era modalidad virtual y otras presencial porque estábamos saliendo de la pandemia y me venía pasando, desde que me recibí, que las familias en la entrevista inicial me decían 'che, ¿cuando va a hablar mi hijo? Quiero que diga mamá' y quizás el chico estaba diciendo un montón de cosas y por la necesidad de la familias de escucharlo decir una palabra de manera verbal se perdían un montón de avances que se estaban haciendo", comenzó indicando.

Y siguió: "Corto la videollamada con una familia, que hasta el día de hoy amo y son maravillosos, y le digo a mi novio, quien después se convirtió en mi marido, yo necesito escribir algo sobre esta situación, porque el nene avanzó un montón y la familia está muy fijada en que hable y diga 'mamá'".

Con emoción en su voz, siguió con su relato: "Fue así como, en el 2021, en una casita rodante, en un camping, escribí el libro Tilo y el dedo parlanchín".

"Así que bueno... en la casita rodante con mucho mucho frío, hice un dibujito de un nene y ahí fue el boceto de tilo y después se lo mostré a mi marido y le gustó. Y dije 'voy a escribir algo sobre esto, porque si me sale algo lindo quizás sirve para poder trabajar con las familias la comunicación no verbal y poder ver los pequeños logros' y escribí par de páginas pero estaba horrible escrito. Puse mucha información desordenada, pero la idea estaba buena y tenía que ordenarlo", contó.

Como volviendo al pasado, Natalia, quien tiene una hija llamada Ámbar -de un año y cinco meses-, se explayó en el paso a paso de la aventura de escribir un libro totalmente autogestivo. Primero, contrató a una editora para ayudarla a organizar las ideas y luego a un ilustrador, al cual asegura haber vuelto loco porque quería que el personaje tenga la características de sus alumnas y pacientes: "No me interesaba que sea un nene x", confesó.

¿A quiénes está dedicado el libro?

"Es un libro para niños pero que no solo está dedicado para ellos", arrancó diciendo esta mujer que, con su tono de voz, me dejó en claro la pasión por su trabajo, una gran vocación. Y lanzó una especie de sincericidio: "Lo hice pensando que, si hago un libro de adultos, pocas veces nos damos tiempo de leer, entonces al hacer un cuento de chicos, uno se sienta más. A mí me pasa con Ámbar que me siento más a leerle a ella que lo que leo yo para mí y me parecía copado por medio del libro hacerle replantear muchas cosas a los adultos y generar debates en las mesas familiares".

Tilo 2.jpg

Para cerrar, con el libro en mano, dijo: "Lo que busqué es que Tilo, nombre que le pusieron mis sobrinos, represente a mis alumnos: ellos te agarran la mano y te llevan a los lugares o se comunican de otros maneras que no tienen que ver con la oralidad, entonces pensé cuál era la manera más común para comunicar esta nueva verbalidad y es el dedo, es señalando con el dedo".

Y agregó: "De hecho, si nos ponemos a pensar cómo se crea el lenguaje en sí, todos empezamos señalando con el dedo cuando queremos algo, así que por eso es el dedo parlanchín, el dedo que habla por él y muchas veces los adultos estamos tan concentrados en querer escuchar palabras que no vemos lo que está señalando".

Dónde conseguir el libro: "Tilo y el dedo parlanchín"

Narración en Lengua de Señas Argentina (LSA) a través de códigos QR en cada página, una historia entrañable y un protagonista inolvidable: así es "Tilo y el dedo parlanchín". Se puede conseguir a través de Instagram y Mercado Libre.

Embed - Tilo y el dedo parlanchín on Instagram: " "Lo normal es lo diverso" Este es el lema que acompaña a la historia de Tilo y su dedo parlanchín. Nos recuerda que lo único que tenemos en común es la unicidad de cada ser. No hay una sola manera de ser o de expresarse. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, sus propias formas de comunicarse y de ver el mundo. En la diversidad encontramos riqueza y en la inclusión, la verdadera unión. ¿Te animás a ver lo distinto como una oportunidad para aprender y crecer juntos? #LoNormalEsLoDiverso #TiloYElDedoParlanchin #Inclusión #Diversidad #Unicidad #Comunicación #SerÚnico #Respeto #Empatía #Autismo #CuentosInfantiles #CulturaInclusiva" View this post on Instagram A post shared by Tilo y el dedo parlanchín (@tiloyeldedoparlanchin)