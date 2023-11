Trucos caseros: cómo saber si una joya de oro es genuina

Sin embargo, además de los métodos profesionales como la prueba del ácido nítrico o el cálculo de densidad que estas personas usan, existen otros trucos caseros que pueden ayudarnos a estar seguros de estar ante una pieza de oro.

Tres trucos caseros para reconocer joyas de oro

Con un imán, una pieza de cerámica o ácido nítrico podrás reconocer joyas de oro genuinas.

Imán

A diferencia de otras piezas, el oro no es un metal magnético. En ese sentido, si colocamos un imán en la superficie y se adhiere lo más probable es que estemos en frente de un elemento de fantasía. Ten en cuenta que algunos inescrupulosos utilizan metales no magnéticos para hacer piezas de imitación, así que no es un método 100% seguro.

Cerámica

Frota la joya que tienes sobre una pieza de cerámica sin cristalizar

Una raya negra indica que la joya es de fantasía

Una raya dorada nos indicará que el oro es verdadero

Ácido nítrico

El elemento que nos ayudará a reconocer joyas de oro genuinas es el ácido nítrico, el cual pueden encontrarse en tiendas especializadas. Te advertimos que debemos utilizar guantes y un cubre bocas para evitar cualquier accidente.

Coloca la pieza en un contenedor de acero inoxidable

Aplica una gota de ácido nítrico sobre la pieza a tratar

Si se aprecia una espuma verde, la joya no es verdadera y y sido fabricada probablemente en latón

En caso no cambie de color estamos frente a una joya de oro genuino