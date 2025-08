Tu carnet en juego: un grupo de personas no podrá manejar más a partir de agosto

Las personas que tengan antecedentes por infracciones graves deberán rendir un examen teórico y práctico. Esta medida busca garantizar que quienes hayan cometido faltas importantes estén realmente en condiciones de volver a manejar.

Renovación según la edad: nuevos plazos

El decreto también modifica la vigencia de la licencia según la edad del conductor:

Entre 21 y 65 años : renovación cada 5 años.

: renovación cada 5 años. Entre 65 y 70 años : renovación cada 3 años.

: renovación cada 3 años. A partir de los 70 años: renovación anual.

Estos plazos buscan ajustar los controles a medida que aumentan los riesgos asociados a la edad, sin dejar de lado la evaluación médica obligatoria.

Qué pasa si no se cumple con los requisitos

Si una persona no presenta el certificado psicofísico o no aprueba el examen (en caso de tener antecedentes), no podrá renovar su licencia. Esto implica que no podrá seguir manejando hasta que regularice su situación.

La reforma apunta a modernizar el sistema de licencias y a poner el foco en la aptitud real para conducir, más allá del vencimiento del carnet. También busca reducir la siniestralidad vial y mejorar los controles sobre quienes están al volante.