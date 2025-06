Video: una mujer trans le dio una trompada a un policía de la Ciudad y fue detenida

Efectivos policiales de la Comisaría Vecinal 14A, que se encontraban en la zona custodiando la desconcentración del boliche, fueron advertidos sobre una pelea callejera entre varias personas a la salida del local bailable, por lo que precedieron a intervenir.

Cuando los agentes se interpusieron entre las agresoras para intentar frenar la situación, la escena se tornó más violenta. “Vos a mi no me tocás. Vos a mi no me sacás”, le gritó la mujer trans a uno de los policías.

En medio de la situación, la agresora - tal como se ve en el video - comenzó a hostigar y a agredir a los policías, desobedeciendo las indicaciones para que se retirara del lugar. Fue entonces cuando se produjo la violenta reacción de la agresora, quien en posición de pelea le propició un fuerte cachetazo a uno de los tres policías.

mujeres trans vs policia

Los uniformados reaccionaron de inmediato para reducirla y ponerla bajo custodia en el lugar, mientras que los que grababan reclamaban que la policía se pusiera firme contra la agresora.

La Policía de la Ciudad informó que, tras la consulta correspondiente con el Ministerio Público Fiscal, se dispuso iniciar actuaciones por el delito de “atentado a la autoridad agravado” y formalizar la detención de la imputada, quien permanece bajo custodia.

Desde la Policía de la Ciudad, indicaron que la intervención de los efectivos se dio conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.