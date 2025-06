Tortuguitas: hallan dos cuerpos calcinados dentro de un auto e investigan posible ajuste de cuentas

Una joven de 22 años es la única testigo del hecho, por el momento, y declaró que ella había ido con su novio al barrio cuando llegaron dos hombres y acusaron a otros dos que aparecieron de repente. “Ellos son los que violaron a mi mujer y a mi hija”, fue uno de los gritos que alcanzó a escuchar. Inmediatamente, apareció una moto que hacía de apoyo a los agresores que, luego, fue abandonada en una estación de servicio ubicada en la Ruta 197 y Canning.

De acuerdo a este relato y a la posición de las víctimas, los investigadores creen que las dos personas fueron ejecutadas en el auto y después los rociaron con combustible para prenderlos fuego. Por todo esto, los investigadores creen que los homicidios están vinculados a un ajuste de cuentas por posible agresión sexual.

En lugar trabajó la Sub DDI de José C. Paz y la comisaría cuarta, el caso recayó en la fiscalía N°25, a cargo de Federico Affatati, que pidió cámaras de seguridad, aporte de testigos y la participación de la Policía Científica. En las próximas horas se les realizará la autopsia correspondiente para poder identificarlos y las pericias complementarias que permita esclarecer lo sucedido.

Un kiosquero de La Salada denunció que la Policía Federal le robó mercadería por 8 millones de pesos

Un kiosquero denunció que oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) le robaron mercadería por un valor de 8 millones de pesos mientras la feria de La Salada estaba clausurara por decisión judicial.

"El 8 de junio me levantaron la persiana y me saquearon. Durante estos días me sacaron la mercadería que tenía, no me dejaron ni un caramelo. En los videos se ve que es gente que tiene chalecos de la Policía Federal. Rompieron cámaras y una computadora. Fue un abuso de poder", contó Julio, en diálogo con el móvil de C5N.

Y agregó: "Estoy acá desde hace más de 30 años. Tengo indignación e impotencia. Es todo sacrificio y a pulmón. Me quiero reponer y tomar más fuerza".

Al ser consultado sobre el valor dinerario de lo que perdió, el comerciante afirmó: "Acá hay alimentos y cuando vine, lo poco que había tuve que tirarlo. Entre cigarrillos y mercadería, perdí $8 millones".

Julio reveló que el dueño de uno de los patios de comida que tiene el predio de La Salada, ubicado en Lomas de Zamora, no solo le robaron la mercadería, sino que encontró que habían hecho sus necesidades en el lugar, siempre apuntando contra los efectivos policiales.

Por su parte, otra comerciante, que se identificó como Julieta, dijo que a ella le faltaron cervezas del stock: "Es un desastre y una vergüenza lo que pasó. Da mucha bronca y mucha impotencia, yo estoy acá porque mi papá falleció y yo me hice cargo de su parte. Nosotros los feriantes somos gente de trabajo y tenemos fe que esto va a repuntar, fue muy injusto y brusco lo que nos hicieron. No somos delincuentes, somos feriantes. Nos sentimos discriminados".