Otra brutal pelea en Batán: ahora, entre mujeres

En las imágenes difundidas por 0223 se puede observar que una mujer golpea repetidamente a otra joven que la agarra de los pelos, hasta que finalmente la suelta, mientras decenas de personas a su alrededor, en lugar de separarlas, las alentaban.

pelea mujeres batan

La violenta secuencia tuvo lugar a la salida del local "Momentos Bailables", ubicado en Avenida Centenario, entre Hugo del Carril y calle 149, el mismo lugar donde el sábado pasado donde el joven de 22 fue golpeado hasta perder el conocimiento.

Los vecinos de la zona ratificaron que las peleas entre jóvenes son constantes y se repiten cada fin de semana. "Siempre pasa lo mismo. La policía no hace nada y los dueños le piden a los vecinos que no los denuncien. En cualquier momento va a pasar una desgracia", alertó una vecina.

"No podemos seguir así. Este chico no murió de milagro. No queremos tener otro Fernando Báez Sosa", advirtió otro vecino.