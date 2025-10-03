Tobika lanzó Mi China: folklore, trap y barrio en una misma voz

Con apenas 19 años, Tobika acaba de pegar un salto decisivo en su carrera con el estreno de Mi China, un single que lo confirma como una de las apuestas jóvenes más interesantes de la escena local. El músico porteño cruza sonoridades urbanas con raíces folclóricas y construye una identidad propia que ya lo llevó a abrir el show de Beéle en el Movistar Arena y a asegurarse un lugar en el Lollapalooza 2026.