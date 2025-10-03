Tobika lanzó Mi China: folklore, trap y barrio en una misma voz
Con 19 años, el músico porteño mezcla raíces folclóricas y sonidos urbanos; ya abrió el show de Beéle en el Movistar Arena y tiene confirmado su debut en el Lollapalooza 2026.
Con apenas 19 años, Tobika acaba de pegar un salto decisivo en su carrera con el estreno de Mi China, un single que lo confirma como una de las apuestas jóvenes más interesantes de la escena local. El músico porteño cruza sonoridades urbanas con raíces folclóricas y construye una identidad propia que ya lo llevó a abrir el show de Beéle en el Movistar Arena y a asegurarse un lugar en el Lollapalooza 2026.
El tema retrata un amor juvenil con tintes melancólicos y lo envuelve en imágenes sonoras que evocan la tierra, el agua y la calidez del Río de la Plata. El videoclip acompaña esa búsqueda: fue filmado en Uruguay, en un campo junto al río, con escenas de Tobika a caballo entre canolas florecidas y una estética que combina la naturaleza con un aire de fashion film.
“En el fondo ninguno de los dos quiere hablar de lo que pasó”, canta en uno de los pasajes más íntimos del track, que el propio artista define como un puente entre vulnerabilidad y fuerza, donde lo personal se transforma en canción.
La historia detrás de este lanzamiento también tiene un costado de sueño cumplido. Hace algunos meses, Tobika había confesado en redes que quería telonear a Beéle, y hasta bromeó con que se retiraría si alguna vez lo lograba. Hoy esa anécdota ya es parte de su recorrido: no solo compartió escenario con uno de sus referentes, sino que mostró en vivo la potencia de su propuesta musical.
Detrás de Tobika está Tobías Nahuel Sielicki, criado en Villa Urquiza. Desde los 12 años se metió de lleno en la música, tomando como base el folklore argentino y latinoamericano —chacareras, zambas y ritmos autóctonos— para mezclarlos con el pulso urbano de su generación.
Con más canciones en camino y una fecha asegurada en el festival más grande del país, Tobika pisa fuerte. Su búsqueda artística, que une lo autóctono con lo contemporáneo, promete marcar a fuego el futuro de la música argentina y regional.
