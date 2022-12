Barbie Simons contó que vio a Luis Miguel y Daisy Fuentes teniendo sexo

En mayo de 2021, Simons reveló una tremenda anécdota íntima de Fuentes y Luis Miguel. “En Miami, a Fuentes la tenía de vecina. Encontré a Luis Miguel haciendo la cochinada con Daisy Fuentes. Me quedé mirando obviamente, era Luis Miguel. En esos momentos no eran tan comunes los celulares ni las redes sociales. Hoy me haría un festín con eso”, inició. “Yo vivía en el cuarto piso. Ella en el penthouse. Un día subí y vi a dos personas muy apasionadas. Eran ellos”, remató Barbie Simons en Minuto a minuto por C5N.

