facebook messenger bot.jpg ¿Qué son y para qué sirven los bots de Messenger?

La definición más simple de un bot de Messenger es queNo se tratan de conversaciones como lo son en el caso de las que tendrás con tus amigos, pero tampoco es la intención.¿De qué? Puede ser de todo tipo. Desde informarte sobre el tráfico, el clima, si subió o bajó el dólar, las noticias más relevantes del día, descuentos, hacer reservas en un restaurante, comprar algo o brindar servicio al cliente entre muchas otras opciones.Algunos de los beneficios instantáneos que se le ocurren a la mayoría además de ahorrarle dinero a las compañías –sobre todo de soporte– es que pueden estar conectados 24 horas los 7 días de la semana. Es una manera robotizada y automática de que una empresa de cualquier rubro se pueda comunicar con sus usuarios en cualquier momento.Muchos son reticentes a darle información a un bot. Sea como sea, todos los bots que están en funcionamiento a través de Facebook son aprobados por la red social. Esto significa que no estará robándote datos (aunque el consejo es no darle información sensible a no ser que sea completamente necesario).Dar de baja la comunicación con un bot es de lo más simple y siempre está la opción de bloquearlo si es demasiado molesto y no podés borrarlo de tu lista de contactos.Podés hacerlo directamente desde la barra de búsqueda de Facebook o podés ingresar a Botalog , que se trata de un servicio que recopila los mejores bots que andan dando vueltas actualmente. Hay de noticias, juegos, entretenimiento, productividad y más.