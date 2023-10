Bailando 2023: Fiorella Giménez habló sobre Agustín Sierra tiempo después de su separación

Fiorella.png

Tinelli continúo: “Pero quiero decir algo que dijo, que te vas a enterar ahora, porque lo llamamos a Cachete para que viniera a la salsa de a tres y nos dijo ‘yo no me quiero cruzar con mi ex’” y el conductor apuntó “¿No quedaron bien ustedes dos?” y a la bailarina se le desapareció la sonrisa.

Automáticamente contestó “No sé. Sí. Quedamos bien. No quiero saber más nada de Agustín. No me interesa”, acto seguido comenzó a llorar.

QUÉ HABÍA DICHO FIORELLA GIMÉNEZ DE LA SORPRESIVA SEPARACIÓN DE AGUSTÍN SIERRA

Luego de un año y medio de amor, la pareja de Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez llegó a su final.

El actor y la bailarina se habían conocido en Bailando 2021 y en junio de 2023, Cachete habló de la separación públicamente.

En septiembre, Fiorella volvió a la pista de Marcelo Tinelli y habló por primera de la separación y contó porque no prosperó la relación.

“Yo a Agus lo amo con todo mi corazón. Nos separamos muy bien”, dijo la concunsarte, en Bailando 2023.

Seria, Fiorella continuó: “Él me ayudó muchísimo y me enseñó muchas cosas. En el momento que tomamos la decisión fue porque ya no nos estábamos haciendo bien, o ya no fluía”.

“Pero si me lo cruzo ahora, nos abrazamos. No hubo persona que me cuidara tanto o me haya hecho sentida tan amada como Agustín”, aseguró la bailarina.

“También hubo cositas que no funcionaron. Siento que fue todo muy intenso. Esta pista ya es muy intensa”, detalló la bailarina.

Y continuó: “Nosotros nos fuimos de acá a vivir juntos a Carlos Paz. Volvimos. Fue todo un montón. Y cuando se asentaron las cosas nos dimos cuenta de que había un par de cositas (que no funcionaban), como el compañerismo. Cosas que no iban”.

“Decidimos (la separación) con la mejor. De hecho, terminamos abrazados, diciendo que nos íbamos a extrañar un montón”, finalizó Fiorella Giménez, recordando con amor el noviazgo de un año y medio con Agustín “Cachete” Sierra.