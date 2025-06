Agustín Marchesín reveló cómo fue su charla con Nicolás Otamendi tras el cruce en Boca-Benfica

“Le escribí y le puse: ‘Hijo de p..., ¿cómo me vas a decir así?’ y él se mataba de risa. Me pidió disculpas, me dijo que estaba caliente por cómo se dio el partido. Estuvimos charlando un buen rato, tengo una excelente relación con él”, explicó en diálogo con DAZN.

El exarquero de Lanús aclaró que no hubo nada grave en el cruce y que sus años compartidos con Otamendi en la Selección ayudaron a que la tensión bajara rápidamente. “Son cosas que pasan dentro de la cancha. Después te reís. Con Ota tengo una relación muy linda, lo conozco desde hace muchos años y es alguien a quien respeto y quiero mucho”, expresó.

La frase que disparó todo fue la que Otamendi le lanzó tras el empate: “Hablás una banda ahora que estás en Boca, bobo”. Ese comentario, hecho frente a los árbitros, se viralizó en redes sociales y provocó diversas reacciones entre los hinchas. Sin embargo, le quitó dramatismo y destacó que ambos supieron manejar la situación con madurez.

Marchesín y Otamendi fueron compañeros en la Selección Argentina

Marchesín, que formó parte de la Selección desde 2011 y fue parte del plantel campeón de la Copa América 2021, recordó que compartió muchos años de convivencia con Otamendi y que siempre fue una figura positiva en el vestuario.

“Ota fue siempre un gran capitán. Tenía gestos muy valiosos con los que jugábamos poco. Yo estuve muchos años y no sumé demasiados minutos, pero siempre me hizo sentir parte del grupo”, recordó.

Así, un momento de tensión que prometía escalar se convirtió simplemente en una anécdota más entre dos futbolistas que compartieron una larga historia en la celeste y blanca y que hoy se reencuentran desde distintos lados de la cancha.