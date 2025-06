El picante posteo de Nicolás Otamendi para provocar a los hinchas de Boca tras su gol

Otamendi no esquivó el folklore. Durante el partido soportó silbidos e insultos, y tras su gol los devolvió con una dedicatoria que fue mucho más allá de la cancha. En sus redes sociales, publicó una imagen del festejo con su espalda de frente a los hinchas argentinos y los brazos abiertos, acompañada por la canción “Para la Gilada”, de Meta Guacha.

image.png

Después del encuentro, el zaguero analizó el empate y también habló sobre los gestos hacia la tribuna rival: “Nos encontramos dos goles abajo, pero el descuento sobre el cierre del primer tiempo nos ayudó. En el segundo, lo empatamos. Me silbaron todo el partido, es parte del folklore. Me voy feliz porque lo grité como todos los goles que me toca hacer”, aseguró.

Pero la historia no terminó allí. Al finalizar el encuentro, se cruzó verbalmente con Agustín Marchesín, arquero de Boca y excompañero suyo tanto en la Selección como en el Porto. “Cerrá el orto vos, tomátela. Hablás una banda vos ahora que jugás en Boca”, le lanzó el defensor, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

otamendi.jpg

Otamendi, de 37 años, atraviesa su última temporada en Benfica, donde ya es capitán y referente, y su presencia en el Mundial de Clubes podría marcar su despedida del fútbol europeo antes de un posible regreso a Argentina. El zaguero es uno de los pilares del equipo de Bruno Lage y su gol podría resultar determinante para el futuro del grupo, que también integran Bayern Múnich y Auckland City.

Más allá del resultado, el paso de Boca por Miami dejó una marca imborrable por el aliento de su gente, pero también una rivalidad encendida con Otamendi, que una vez más dejó en claro que no se guarda nada dentro ni fuera de la cancha.