Un like de Leandro Paredes a Nicolás Otamendi desató la furia de los hinchas de Boca: "Imperdonable"

Lo cierto es que, luego del duelo, Otamendi realizó un posteo en sus redes sociales con una foto del momento donde convierte para su equipo, lo que recibió el "like" de Leandro Paredes, hincha de Boca y mediocampista de la Roma de Italia, aunque por estos días negocia su regreso al club que preside Juan Román Riquelme.

image.png

Ese like le valió severas críticas al campeón del mundo con la Selección Argentina. Los simpatizantes de Boca no dudaron en repudiar la actitud en redes: "Lo de Paredes dándole like a la foto de Otamendi festejándole al hincha de Boca con el título 'para la Gilada' es una falta de respeto al club en lo absoluto. Intento empatizar pero es un soberbio", escribió el usuario @gianmaciel_ en la red social X.

"El like de Paredes al post de Otamendi no se lo voy a perdonar nunca", manifestó otro hincha enojado con la actitud del mediocampista.

No obstante, hubo algunos que le bajaron el tono a lo sucedido: "Qué susceptibles están todos en esta red social, literalmente están llorando una publicación de Instagram de Otamendi y un like de Paredes. Son todos de cristal".