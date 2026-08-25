Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina: previa y alineaciones
El "Tiburón", que aún no ganó en el Clausura, juega con Independiente Rivadavia por un lugar en los cuartos de final. El ganador se mide con Atlético Tucumán. Los detalles en la nota.
Aldosivi e Independiente Rivadavia juegan este miércoles, desde las 19:15, por los octavos de final de la Copa Argentina. Con la transmisión a cargo de TyC Sports, el partido tendrá lugar en el estadio Florencio Sola de Banfield y será arbitrado por Andrés Gariano. Además, en el VAR estará José Carreras.
El "Tiburón" atraviesa un presente complicado y todavía no ganó en el Torneo Clausura, por lo que se encuentra último en la Zona B. De esta manera, necesita recuperarse en la Copa Argentina, donde buscará repetir el golpe que dio al eliminar a River en los 16avos de final.
Por su parte, Independiente Rivadavia llega después de una histórica participación en la Copa Libertadores, en la que quedó eliminado en los octavos de final ante Fluminense por penales, tras igualar 1-1 en Mendoza. Ahora, la "Lepra" buscará dar vuelta la página y avanzar en la Copa Argentina, torneo que ganó en 2025.
El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará a Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Independiente tras imponerse por 4-0.
Formaciones de Aldosivi vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Horario y televisación
-
Hora: 19:15.
Estadio: Florencio Sola.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: José Carreras.
TV: TyC Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario