Aldosivi vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Matador" viene de perder ante City Torque por la Sudamericana y buscará una victoria en Mar del Plata para llegar en alza a la revancha. Los detalles en la nota.
Aldosivi y Tigre juegan este sábado, desde las 14.30, en el José María Minella de Mar del Plata, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá como árbitro principal a Juan Pafundi, quien estará acompañado por Adrián Delbarba y Daiana Milone como asistentes, mientras que Agustín Vegetti será el cuarto árbitro. En el VAR estará Sebastián Habib.
El "Matador" llega con el envión de haber derrotado a River el último fin de semana en el ámbito local, aunque viene de sufrir una derrota por 1-0 ante City Torque en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ahora buscará recuperarse y sumar una nueva victoria en el campeonato doméstico.
Por su parte, Aldosivi todavía no ganó en el Clausura y atraviesa un presente complicado. El "Tiburón" viene de perder 2-1 ante Rosario Central y se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia. En los últimos días, además, sus hinchas protagonizaron amenazas contra los jugadores, en medio de la preocupación por la situación del equipo.
Formaciones de Aldosivi vs. Tigre por el Torneo Clausura - Zona B
- Aldosivi: Ignacio Chicco; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Tomás Fernández, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.
- Tigre: Felipe Zenobio; Nahuel Banegas, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Valentín Moreno; Jalil Elías, Martín Garay, Santiago López, Tiago Serrago, Jabes Saralegui; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: José María Minella.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports.
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