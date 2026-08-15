Aldosivi y Tigre igualaron 0-0 en Mar del Plata por el Torneo Clausura 2026

Bajo una copiosa lluvia en el estadio José María Minella de Mar del Plata, Aldosivi y Tigre no se sacaron ventajas e igualaron 0-0 en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura 2026.
A pesar de un desarrollo atractivo y de las intenciones de ambos por romper el cero, faltó claridad en los metros finales y, en el caso particular del conjunto marplatense, las intenciones chocaron una y otra vez contra la gran figura del arquero Lautaro Morales, quien sostuvo su valla invicta con intervenciones decisivas.
Con este marcador, el equipo conducido por Israel Damonte profundizó su mala racha y estiró a 21 partidos su sequía sin conocer la victoria en el certamen doméstico, cinco de ellos en el arranque de este segundo semestre.
Por su parte, la visita, con la cabeza puesta en el próximo compromiso por la vuelta de la Copa Sudamericana 2026 frente a Montevideo City Torque, escaló provisionalmente al cuarto puesto de la Zona B con ocho unidades acumuladas.
El "Matador" llegaba con el envión de haber derrotado a River el último fin de semana en el ámbito local, aunque venía de sufrir una derrota por 1-0 ante City Torque en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Por su parte, Aldosivi todavía no ganó en el Clausura y atraviesa un presente complicado. El "Tiburón" venía de perder 2-1 ante Rosario Central y se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia.
Minuto a minuto de Aldosivi vs. Tigre por el Torneo Clausura 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:30.
- Estadio: José María Minella.
- Árbitro: Juan Pafundi.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports.
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