Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Alemania y Costa de Marfil a este duelo

El duelo, con transmisión de DSports y Disney+ Premium, se disputará en el BMO Field y enfrenta a los líderes momentáneos de grupo: el conjunto alemán viene de una contundente goleada 7 a 1 sobre Curazao, mientras que el combinado marfileño sorprendió al vencer 1 a 0 a Ecuador con una actuación sólida.

Con ese contexto, el partido aparece como una prueba de fuego para el seleccionado bávaro. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con poder ofensivo en alto nivel, mientras que el conjunto africano, bajo la conducción de Emerse Faé, se apoya en el orden táctico, la solidez defensiva y las transiciones rápidas de contragolpe.

En un Grupo E que empieza a tomar color, el resultado en Toronto puede marcar el rumbo: una victoria alemana lo dejaría muy cerca de los octavos, mientras que un triunfo de Costa de Marfil lo pondría en lo más alto de la tabla.