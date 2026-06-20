Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Final del primer tiempo: Alemania se va al vestuario cayendo por 1-0 ante Costa de Marfil
El golpe de los marfileños sacudió al conjunto alemán, que pareciera haberse desorientado tras el tanto. ¿Logrará cambiar la historia en el ST?
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El seleccionado bávaro viene de golear a Curazao y busca asegurar el primer lugar en el Grupo E. Descubrí todos los detalles en la nota.
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Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado, en Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un cruce clave que podría marcar que selección se queda con la punta de la tabla.
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