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Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Costa de Marfil ante Alemania. Foto: DSports

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Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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Mundial 2026
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El seleccionado bávaro viene de golear a Curazao y busca asegurar el primer lugar en el Grupo E. Descubrí todos los detalles en la nota.

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Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado, en Toronto, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un cruce clave que podría marcar que selección se queda con la punta de la tabla.

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Alemania vs. Costa de Marfil: minuto a minuto

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Final del primer tiempo: Alemania se va al vestuario cayendo por 1-0 ante Costa de Marfil

El golpe de los marfileños sacudió al conjunto alemán, que pareciera haberse desorientado tras el tanto. ¿Logrará cambiar la historia en el ST?

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Gol de Costa de Marfil: Alemania pierde 1-0

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Le anularon un gol a Alemania por infracción al arquero

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Arrancó Alemania vs. Costa de Marfil: resultado en vivo

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Cómo llegan Alemania y Costa de Marfil a este duelo

El duelo, con transmisión de DSports y Disney+ Premium, se disputará en el BMO Field y enfrenta a los líderes momentáneos de grupo: el conjunto alemán viene de una contundente goleada 7 a 1 sobre Curazao, mientras que el combinado marfileño sorprendió al vencer 1 a 0 a Ecuador con una actuación sólida.

Con ese contexto, el partido aparece como una prueba de fuego para el seleccionado bávaro. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con poder ofensivo en alto nivel, mientras que el conjunto africano, bajo la conducción de Emerse Faé, se apoya en el orden táctico, la solidez defensiva y las transiciones rápidas de contragolpe.

En un Grupo E que empieza a tomar color, el resultado en Toronto puede marcar el rumbo: una victoria alemana lo dejaría muy cerca de los octavos, mientras que un triunfo de Costa de Marfil lo pondría en lo más alto de la tabla.

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Formaciones de Alemania vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

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Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports y Disney+ Premium
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Toronto

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